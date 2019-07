Almthof Appen wird 15 Jahre alt

Rundfahrten und Maislabyrinth erwarten Besucher

von shz.de

03. Juli 2019, 16:00 Uhr

Appen | „Dies ist kein Vergnügungspark, wir betreiben hier Landwirtschaft.“ Hauke Pein wird nicht müde, das immer wieder zu betonen. Der Leiter des Almthofes mit dem akademischen Titel Bachelor of Science (Landwirtschaft) hat 2011 die Führung des Familienbetriebs übernommen. Da war der Hof schon sieben Jahre lang ein beliebtes Ausflugsziel. In diesem Jahr feiert Peins Erlebnisbauernhof Almthof mit Gästen aus Nah und Fern seinen 15. Geburtstag.

Offiziell geboren wurde die Idee, regelmäßig Besucher am landwirtschaftlichen Alltag teilhaben zu lassen, im Jahr 2004, nachdem die Peins ihren Betrieb aus der Dorfmitte ins Grüne verlegten. Appener Bauern sind sie seit 14 Generationen, und schon an ihrem alten Standort hatte die Familie oft und gern Besuch von Schulklassen und Kitagruppen. Aber erst nach dem Umzug in den nach modernsten Erkenntnissen angelegten Neubau ließ sich das Konzept Erlebnishof professionell umsetzen.

220 Milchkühe, die im Melkkarussell gemolken werden, können nun aus dem „Melktunnel“ heraus beobachtet werden. Auf einer Wiese gackern frei herumlaufende Hühner. Gern schauen die Besucher beim Füttern der vielen Tiere zu. Kälber und Lämmer darf man sogar streicheln. „Ein Kälbchen hat mich angeleckt“, erzählte der fünfjährige Lian aus Hamburg freudestrahlend, den wir bei unserem Besuch auf dem Hof treffen. Mit ganz viel Glück kann man sogar bei einer Kälbergeburt zugucken. Insbesondere für Stadtkinder kann der Erlebnisbauernhof seit Jahren so einen Einblick in die Herkunft unserer Lebensmittel bieten. Regelmäßig finden Dorffeste wie der Erntedank-Gottesdienst auf dem Hofgelände statt. Seit vielen Jahren empfängt das Almthofteam krebskranke Kinder aus der Ukraine, die sich hier einen Tag lang von ihren Strapazen erholen und unbedarft im heu spielen sollen.



Richtig viel Platz zum Toben





Ein Klassiker auf dem ist auch die Rundfahrt: Almthof-Chef Hauke spannt an den Besuchertagen immer wieder seinen Trecker vor einen zünftigen Anhänger und chauffiert Gäste aller Altersstufen querfeldein durch das Gelände. Für Kinder gibt es zusätzlich viele Gelegenheiten zum Spielen und Toben, einen Platz mit Schaukeln, Rutschen und Sandkiste, eine Burg aus Strohballen, nicht zuletzt einen alten, längst ausrangierten Trecker. An dessen Steuer wechselten sich die achtjährige Juna und ihr sechsjähriger Bruder Noah ab. Die beiden Hamburger Kinder fanden ihr Gefährt viel aufregender als Papas Auto.

Später im Sommer kommt auch das beliebte Maislabyrinth wieder, verspricht Hauke Pein, aber erstmal muss der Mais noch wachsen. Die Produkte des Hofes wie Milch, Käse und Eier kann man selbstverständlich auch kaufen, ebenso Nudeln, die aus hier produzierten Zutaten angefertigt werden. Der Verkauf am Automaten funktioniert rund um die Uhr. Während der regulären Geschäftszeiten gibt es außerdem einen Tresen im Hofcafé.

Dort waltet Maren Pein, Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft und leidenschaftliche Tortenbäckerin. Nur besonders Standhafte schaffen es, an ihren süßen Verlockungen vorbeizugehen. Maren empfängt Betriebsausflüge und organisiert Kindergeburtstage sowie Erlebnisvormittage für Schulklassen und Kindergärten.

Eine Neuigkeit gibt es auf dem Almthof in diesem Jahr: Besucher können Blüh- und Bienenpaten werden. Schon seit einiger Zeit legen die Peins Blühstreifen an – in ihrer bunten Pracht schön anzusehen und zugleich dringend benötigter Lebensraum für Insekten und allerlei Gewürm. Besuchern können dieses Projekt unterstützen. Für 25 Euro wird man ein Jahr lang Pate von 100 Quadratmetern Blühfläche. „Diese Offerte soll das Bewusstsein für Klima- und Artenschutz zu stärken“, so die Almthof-Bauern.