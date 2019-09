Alles so schön bunt hier

Mit der Interkulturellen Woche will die Stadt das Miteinander der Kulturen stärken

Daniela Lottmann

05. September 2019, 15:51 Uhr

ELmshorn | Sie steht wieder an, die interkulturelle Woche, bei der verschiedene Vereine, Kirchengemeinden, Jugend- oder Bildungseinrichtungen verschiedene Veranstaltungen für ein buntes Miteinander von Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen anbieten. Organisiert wird die Reihe von der Stadt Elmshorn. Aber braucht die Stadt so eine Veranstaltung überhaupt noch? Ist die Phase, in der viele Flüchtlinge hier ankommen, nicht vorbei?

Bei der Vorstellung des Programms geht Stadtrat Dirk Moritz genau auf diese Frage ein. Es ginge nicht um die Versorgung von Neuankömmlingen, sondern um die Integration in die Gesellschaft – auch derjenigen, die zwar einen Migrationshintergrund haben aber hier geboren wurden. „Das schafft man nur, indem man Begegnungen schafft“, sagt Moritz. Die interkulturelle Woche soll genau dafür einen Raum bieten.

Die Interkulturelle Woche ist eine Aktionswoche, die bundesweit seit 1975 im September veranstaltet wird. Die Initiative kam ursprünglich aus den Reihen der Kirchen. Seit wann die Interkulturelle Woche in Elmshorn gefeiert wird, ist nicht ganz klar. Seit etwa 20 Jahren gehört sie fest zum Stadtkalender, glaubt Larissa Redecker, Integartionskoordinatorin der Stadt Elmshorn. „Das war, bevor die Koordinationsstelle Integrations in Leben gerufen wurde. Damals hat das Frauenbüro die Woche veranstaltet“, erklärt sie. Damals drehte sich die Woche vor allem um die sogannanten Gastarbeiter und wurde „Woche der ausländischen Mitbürger“ genannt. Mit der Umbenennung in Interkulturelle Woche wurde das Signal gegeben, dass die Reihe sich an eine breiteres Publikum richtet.

Die Interkulturelle Woche in Elmshorn besteht eigentlich aus zwei Wochen. Die Auftaktveranstaltung beginnt am Montag, 16. September, um 17.30 Uhr mit einem bunten Dinner im Skulpturengarten am Torhaus, Probstendamm 7. Für Sitzgelegenheiten und Getränke sorgt die Stadt. Gäste bringen einen Beitrag für das internationale Buffet mit. Gemeinsam werden dann Speisen aus unterschiedlichen Teilen der Welt gegessen. „Ich hoffe, Petrus ist uns holt“, sagt Stadtrat Moritz. Bei Regen wird die Veranstaltung in das Rathaus verlegt. Am gleichen Tag startet auch die Fotoausstellung „Elmshorn. Superbunt“ im Torhaus.

Insgesamt 26 Veranstaltungen werden im Rahmen der Interkulturellen Woche in Elmshorn stattfinden. Das komplette Programm lässt sich auf der Internetseite der Stadt einsehen. Die teilnehmenden Organisationen werden zudem Programmbroschüren in der Stadt auslegen.