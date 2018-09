Allenberg stellt im Museum aus

von René Erdbrügger

04. September 2018, 12:48 Uhr

Aus Anlass des 80. Geburtstag von Detlef Allenberg zeigt das Museum Pinneberg, Dingstätte 25, einen umfassenden Überblick über die Entwicklung des vielseitigen Künstlers. Nun können Besucher weitere Kunstwerke entdecken. Gezeigt werden auch erste Skizzen, Zeichnungen und Aquarelle, die schon sehr frühzeitig auf das künstlerische Interesse von Allenberg hinweisen. „Insgesamt sind in der neuen Präsentation 30 Werke ausgetauscht worden, so dass sich ein zweiter Besuch der Sonderausstellung allemal lohnt“, so Museumsleiterin Ina Duggen-Below.