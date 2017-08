IHK-Schätzung : Allein im Kreis Pinneberg fehlt 500 Unternehmern ein Nachfolger

Kreis Pinneberg | Firmeninhaber haben es immer schwerer, einen Nachfolger zu finden. Eine Entwicklung, von der laut Schätzungen in den nächsten Jahren knapp vier Millionen Arbeitsplätze betroffen sind. Denn nach Prognose der Industrie- und Handelskammer (IHK) Kiel stehen allein im Kreis Pinneberg knapp 1000 Unternehmschefs in den kommenden Jahren vor der Aufgabe, einen Nachfolger zu finden. Und laut Peter Ahrendt, Firmenberater in der IHK-Außenstelle in Elmshorn, würden nur 50 Prozent innerhalb der Familie oder des bestehenden Teams auf geeigneten Ersatz treffen: Die andere Hälfte – also knapp 500 – müsse einen fremden Existenzgründer auftreiben.

Die Förderbank KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) spricht davon, dass dem deutschen Mittelstand ein erheblicher Generationswechsel bevorsteht. Laut einer 2016 veröffentlichten KFW-Studie planen die Unternehmensführer von bundesweit knapp 620.000 Firmen mit insgesamt vier Millionen Angestellten bis 2018 einen Wechsel auf dem Chefsessel oder einen Verkauf. Das ist nach KfW-Angaben jeder sechste Mittelständler in Deutschland. Das Problem: Die Zahl derjenigen, die ein bestehendes Unternehmen weiterführen wollen, sinkt laut KfW-Studie seit Jahren. Gab es 2002 noch etwa 200.000 sogenannte Übernahmegründer, waren es im vergangenen Jahr nur noch 62.000.

Die Förderbank warnt vor einem zunehmenden Engpass. „Die Alterung erhöht Jahr für Jahr die Zahl der Unternehmen, die zur Übergabe anstehen. Die jüngeren Generationen sind aber zu dünn besetzt, weshalb die Nachfolger fehlen“, erklärt KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner. Vor allem die Babyboomer – also die in den geburtenstarken späten 1950ern Jahren geborenen Männer und Frauen – würden in den kommenden 20 Jahren eine große Lücke auf den mittelständischen Chefetagen hinterlassen.

Viele mittelständische Familienunternehmen stehen in den kommenden Jahren vor einem Problem: Der eigene Nachwuchs – sofern überhaupt vorhanden – entscheidet sich immer seltener für die Übernahme des elterlichen Betriebes. Aus diesem Grund müssen sich Unternehmensinhaber nun immer häufiger außerhalb der eigenen Familie nach einem Nachfolger umsehen.

Nach Schätzungen der IHK Kiel stehen in Schleswig-Holstein innerhalb der kommenden Jahre zirka 5000 Unternehmen vor der Herausforderung, eine geeignete Nachfolge zu finden. Da der Kreis Pinneberg ein wirtschaftlich starker Raum ist, stammen davon laut Peter Ahrendt, Firmenberater bei der IHK, schätzungsweise ein Fünftel aus dem Kreis. Allgemein gelte: „Knapp 50 Prozent der betroffenen klein- und mittelständischen Unternehmen können ihre Nachfolge mit Familienmitgliedern, fest angestellten Mitarbeitern oder Geschäftskontakten besetzen. Die andere Hälfte muss einen fremden Existenzgründer auftreiben."

Unter anderem können sie auf der Internetplattform Nexxt-Change fündig werden. „Nexxt-Change funktioniert wie eine Heiratsbörse“, erläutert Ahrendt. „Nachfolgeinteressierte Unternehmen und interessierte Existenzgründer können Inserate einstellen. Die Vermittlung erfolgt über Chiffre und daher auf einer vertraulichen Basis.“ Aktuell werden über das Online-Portal unter anderem ein Heizungsbaubetrieb, mehrere Friseursalons und ein Steinmetzbetrieb aus dem Kreis Pinneberg angeboten. Im Anschluss an die Vermittlung können sich die Unternehmen und Existenzgründer entweder einzeln oder gemeinsam von der IHK in den Stabwechsel-Gesprächen beraten lassen. Dabei wird der Betriebswirt Ahrendt vom Rechtsanwalt Volkert Schmidt und Steuerberater Alexander Gregor Schmitt unterstützt. „Wir besprechen Themen wie Kaufpreis, Steuern und Haftung. In unserer Beratung sind wir von der IHK dabei natürlich völlig neutral“, sagt Ahrendt. In etwa drei Viertel der Fälle führen die Gespräche am Ende zu einer Firmenübernahme. „Meist handelt es sich um Produktionsbetriebe, Dienstleistungs- oder Handelsunternehmen“, führt Ahrendt die Erfolgsstatistik aus.

von Florian Kleist und Cindy Ahrens

erstellt am 07.Aug.2017 | 14:00 Uhr