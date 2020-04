Avatar_shz von Tobias Thieme

03. April 2020, 17:16 Uhr

Düt Woort Quarantäne heet egentli afsonnert, afschottet ween. Hüüt wegens ene Süük un dat Överdregen vun Krankheit op Gesunne. Fröher sünd kloke Lüüd – so wurr uns wiesmaakt – för Weken or för veertig Daag un Nachten in de Wööst gahn; wullen op de Oort över sik un de Welt un dat Leven to nieget Erkennen kamen.

An sowat schull unsereens ok denken, wenn wi hüüt wegens düss niege Corona-Süük uns afschotten schüllt, in Quaranräne gahn, as’t so heet. Un bi de, de enkelt un alleen leevt, löppt dat dorbi meist so ut, as würrn se sik sülvst in de Wööst verbannen. Tominnst kunnen se sik so föhlen: Keen Ümgang mit annerwelk un Snacken blots mit sik sülben. Un düt Konzentreer’n op sik sülvst mag för de, de denken wüllt un köönt, en gode Anlass to niege Erkenntnisse ween.

Teemlich theoretisch, würr mennigeen seggen. Denn mit sik alleen trechtkamen verlangt ja mehr as geistiget Kloorkamen mit sik. All anner Opgaven, de dat Leven dagsöver an uns stellt, mööt ja ok maakt un doon warrn. Liekers, op Duer is dat geistig-seel’sche Trechtkamen för vele Lüüd dorbi dat Swoorste, dat, wat kuum mal inöövt is. Un düt Inöven müss jichenswenn in jüngere Johr’n al mal träneert worrn sien. Mi dücht, Kinner, de enkelt opwussen sünd, hebbt dor Vördele. Hebbt sik doch do al mit sik sülvst afgeven un trechtkamen müsst. – Un een as ik, de över Johren mit egen Seilboot un often alleen ünnerwegens weer…, för den is dat nich veel anners as över lange Tiet in en Wööst to leven. Wiss, de Stimm rustet in dorbi; Singen kann hölpen. Aver sünst hett mi düt Afschedensien to’n Schrieven verholpen, to Gedichten un Geschichten. – Man nich dat blots: Ok dat sik Versorgen elkeen Dag kümmt bi de Seefohrt as Doon un Marachen noch dorto.

Wi seht, Körper un Geist mutt över so’ne Quarantäne-Tiet öövt un ingang holen warrn. Un de sien’ Korpus opto mit Muskelträning in de egen veer Wänn’n wat Godet deit, hett beste Schangsen, so’ne Tiet ohn Blessuren to överstahn.

Man ik mag’t kuum seggen: En’ annern schragen Gedanken heff ik dorbi ok noch. Mal annahmen, ik mutt mal för längere Tiet in’ Knast. Ik stell mi vör, dor is’t doch de sülvige Situation, düt mit sik sülvst Trechtkamen. Un de Idee, ok dat öövt to hebben, is doch seker nich so ganz verkehrt…, oder?