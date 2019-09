Geschüttelt, nicht gerührt : Alkoholfreie Cocktails für den Familientag

Jim’s Bar des Kreisjugendrings versorgt die Besucher des Familentags mit alkoholfreien Cocktails.

04. September 2019, 10:30 Uhr

Appen | In Appen wird am Sonntag, 8. September, von 10.30 bis 17.30 Uhr gefeiert. Etwa 30.000 Menschen werden beim Familientag auf dem Sportgelände des TuS Appen erwartet. Für den Spielmannszug der Feuerwehr Appen ist die Veranstaltung der Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen.

Der Spielmannszug richtet den Familientag gemeinsam mit den Vereinen und Verbänden des Kreisjugendrings (KJR) aus. Der A. Beig-Verlag, Herausgeber von sieben Tageszeitungen, ist als Medienpartner mit im Boot. Für Getränke sorgt unter anderem das Team von Jim’s Bar vom KJR – alkoholfrei, aber erfrischend und lecker.

Rot dominiert

„Wenn man das Rot von Jim’s Bar sieht, sollen die Geschmacksknospen aufgehen“, sagt KJR-Geschäftsführer Ingo Waschkau und zeigt auf den Getränkewagen neben ihm. Das Rot von Jim’s Bar ist nicht zu übersehen. Till Raudies, Simon Schütt und Stefan Kitzinger tragen die roten Barkeeper-T-Shirts, die es nach der erfolgreichen Ausbildung gibt. „Wir sind die Erfinder des Konzepts“, sagt Waschkau. Mehr als ein Jahrzehnt liegt das zurück. Damals wurde überlegt, aus Paletten eine Bar aufzubauen. „Das war uns alles nicht professionell genug“, sagt Waschkau. Ein ausgemusterter Bierwagen wurde gekauft, aufpoliert und entsprechend gestaltet. Mittlerweile ist das Konzept in ganz Schleswig-Holstein präsent.

Bar kann gemietet werden

„Es ist anders als bei anderen Projekten im KJR. Jeder hat eine klare Aufgabe“, sagt Birgit Hammermann, stellvertretende KJR-Geschäftsführerin. Sie ist für die rechtliche Seite, Verträge, Personalsteuerung, Akquise und Buchungen verantwortlich. Enrico Zahn, Teamassistent der Geschäftsführung, kümmert sich um das Design, Werbeartikel und die Gestaltung des Wagens und der mobilen Bar, die ebenso für Veranstaltungen gemietet werden kann und entsprechend eingesetzt wird.

Die wichtigsten sind aber die Mädchen und Jungs in den roten T-Shirts: die Barkeeper. „Manchmal sieht man auch gelbe Shirts. Das sind die Jim’s-Bar-Assistenten“, erläutert Schütt. Also Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren, die die Ausbildung absolviert haben, aber noch nicht volljährig sind und daher Jugendschutzbestimmungen unterliegen.

Bar mit Botschaft

Einen Tag dauert die Ausbildung. Es geht los mit einer theoretischen Ausbildung. „Das ist der trockene Teil“, sagt Schütt. Es geht um Hygiene und den Umgang mit dem Gast. Aber auch um Suchtprävention. „Das ist der Moment, wo jeder über seine Erfahrungen mit Alkohol spricht“, erläutert Kitzinger. Der 38-Jährige hat gerade seine Ausbildung beendet. Denn Jim’s Bar soll nicht nur leckere Cocktails liefern, sondern auch die Botschaft vermitteln: Es geht auch ohne Alkohol. „Ich kann mich da reinstellen und warnen, aber das interessiert keinen“, sagt Ingo Waschkau.

Jugendliche sollen ihre Altersgenossen überzeugen, auf Alkohol zu verzichten. „Das ist auch cool“, sagt Hammermann. „Es ist ein typisches Peer-to-Peer-Projekt“, sagt Schütt. „Junge Leute lassen sich ausbilden, sprechen junge Leute an, die sich wieder ausbilden lassen.“ Das Thema Jugendschutz werde immer berücksichtigt. „Nicht umsonst lautet der Slogan Jugendschutz im Mittelpunkt, der auch auf den T-Shirts steht. Wir laufen aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend“, erläutert Waschkau.

Raudies ist 18 Jahre alt und hat selbst die Ausbildung gerade beendet. „Ich trinke keinen Alkohol“, sagt er. Das war nicht immer so. „Früher habe ich gern ein Feierabendbier getrunken“, sagt Raudies. Früher heißt vor zwei Jahren, also mit 16. „Ich hatte eine Magenschleimhautentzündung und konnte nichts außer Wasser trinken. Ich habe mir Gedanken gemacht, warum ich überhaupt Alkohol trinke. Es war kein Gruppenzwang, aber ein Hype. Bald ist man 16 und dann darf man Bier kaufen“, berichtet der 18-Jährige und ergänzt lachend: „Meine Eltern sind sehr glücklich, dass ich keinen Alkohol trinke. Mein bester Freund hat die gleiche Meinung wie ich und in meinem Freundeskreis ist es akzeptiert.“

Wenn es auf Partys geht, sei er oft der Fahrer. Diskotheken sind nicht Raudies’ Ding. „Ich habe ein Hörproblem und wäre da eh nach 20 Minuten raus.“ Vor allem kurz nachdem er sich entschlossen habe, keinen Alkohol zu trinken, sei er oft angesprochen und gefragt worden, doch mitzutrinken.

Mittlerweile habe sich das gelegt. „Ich bin absolut zufrieden damit. Wenn ich es in andere Klassen sehe, wie sich einige am Wochenende abschießen und montags nicht ansprechbar sind, weiß ich, dass die Entscheidung richtig ist“, sagt Raudies. Ganz ausschließen will er aber nicht, dass er noch einmal Alkohol trinkt. „Das klingt vielleicht etwas abgehoben, aber vielleicht komme ich mal in ein Alter, in dem man gemütlich einen guten Scotch trinkt. Dann aber mit Stil und indem man sich Zeit nimmt.“

Zwei Drittel der 12- bis 17-jährigen Jugendlichen haben laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) schon einmal Alkohol getrunken. Die meisten Jugendlichen trinken mit 13,8 Jahren erstmals Alkohol. Bei den 16- bis 17-Jährigen sind es über 90 Prozent, die schon einmal Alkohol getrunken haben. Jeder vierte 16-bis 17-Jährige trinkt mindestens einmal pro Woche Alkohol, sie konsumieren Alkohol in Mengen, die laut BZgA für Erwachsene als gesundheitlich riskant gelten. Die Zahl der Jugendlichen, die mit akuter Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandelt werden mussten, lag laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2014 bei 22628 Fällen und ist damit mehr als doppelt so hoch wie noch im Jahr 2000.

Etwa 500 Jugendliche und Erwachsene haben sich in den vergangenen Jahren zu Barkeepern ausbilden lassen. Etwa 30 sind im Pool des KJR aktiv. „Einige haben die Ausbildung für eine Veranstaltung absolviert, aber auch das ist okay“, sagt Schütt. Sechs ehrenamtliche werden beim Familientag im Einsatz sein. „Es hat sich bewährt, für drei Cocktails drei Barkeeper zu haben. Vielleicht einen vierten Helfer fürs Kassieren. Das ist hygienischer“, sagt Schütt. Beim Familientag soll in Schichten gearbeitet werden.

Rund um das Beachvolleyballfeld wird sich das Team von Jim’s Bar positionieren. Sandburgen, Liegestühle, Musik – ein richtiger Lounge-Bereich soll entstehen. „Es wird überall Tohuwabohu herrschen, aber bei uns kann man mal entspannen“, sagt Schütt. Die drei Cocktails Jim’s, Ipanema und Appeltizer hat das Team ausgewählt. „Über den Tag können wir 1200 Cocktails rausgeben. Das ist oberste Kante. Wir wollen die Qualität hoch halten und Cocktails vernünftig shaken und nicht am Fließband rausgießen“, sagt Schütt.

Strohhalme sind recycelbar

Die Strohhalme entsprechen übrigens dem Umweltgedanken des Familientags. „Wir sind seit Jahren CO2-optimiert“, sagt Waschkau über die recycelbaren Strohhalme. „Derzeit läuft der Selbsttest auf dem eigene Komposthaufen“, erläutert Schütt. Glashalme seien für ein Fest zu teuer und gefährlich. Nudel-Strohhalme hätten einen Nebeneffekt: „Wenn man seinen Cocktail gemütlich trinkt, hat man nach zehn, 15 Minuten Cocktails mit Nugelgeschmack“, erläutert Schütt. „Das passt wenig zu den leckeren Cocktails, die wir kreieren.“