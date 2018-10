Region Pinneberg in Kürze : +++Alkohol bleibt größtes Problem+++Polizei sucht Rad-Eigentümer+++Klinikum feiert Richtfest+++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

02. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Quickborn Die Zahl der ratsuchenden Alkoholiker bleibt in Quickborn unverändert hoch. Das geht aus dem Jahresbericht 2017 der ATS Suchtberatungsstelle hervor, den Teamleiterin Bettina Taschinski am Montag vorgestellt hat. Sie bilden mit 70 Prozent die größte Gruppe. Mit deutlichem Abstand auf Platz zwei folgen die Haschisch-Konsumenten und auf Platz drei schließlich die spielsüchtigen Menschen. Auffällig ist, dass im vergangenen Jahr erstmals auch internetsüchtige Frauen um Hilfe baten.

Barmstedt/Bokholt-Hanredder Die Polizei bittet in zwei Fällen um Hinweise aus der Bevölkerung: Am Samstag hatte die Beamten einen 26-Jährigen aus Elmshorn festgenommen, der zuvor in eine Gartenlaube in Bokholt-Hanredder eingebrochen war. Während der Festnahme stellten die Beamten ein Fahrrad sicher, das offenbar ebenfalls gestohlen war. Die Polizei such nun den Eigentümer des Rads. Außerdem werden Zeugen für eine Tat am Barmstedter Holstenring gesucht. Dort hatten Unbekannte Hausmüll in einem Altkleidercontaier entsorgt.

Pinneberg Am Montag feierte das Regio-Klinikum in Pinneberg eines neuen Gebäudes. Mit dem Neubau wird der Operationstrakt erweitert und modernisiert. Die Regio-Kliniken investieren mehr als sechs Millionen Euro, weitere zwölf Millionen Euro kommen aus Fördermitteln des Landes Schleswig-­Holstein. 2015 starteten die Planungen, im Sommer 2020 soll alles fertig, im Verlauf des Sommers 2019 der OP-Trakt bezugsfertig sein.

Pinneberg In knapp einer Woche gehen für eine der größten Ladenflächen der Pinneberger Rathauspassage wieder die Türen auf: Die Kaufhauskette Woolworth hat ihren Umzug von den ehemaligen Geschäftsräumen im Fahltskamp in die Passage abgeschlossen und wird am 8. Oktober eröffnen. Die neue Verkaufsfläche ist 1000 Quadratmeter groß – seit dem 1. August arbeitet die Woolworth GmbH am Umbau. Die Fläche stand leer, seit der insolvente Strauss-Nachfolger Elanza Anfang des Jahres die Passage verlassen musste.

Schenefeld Die Schenefelder Verwaltung ermahnt die Politik zum Sparen. Denn nach derzeitigem Stand ergibt der Haushalt für 2019 ein Minus in Höhe von 815500 Euro. Vorgeschlagen werden Steuererhöhungen. Laut Verwaltung erheben die direkten Schenefelder Umlandgemeinden Halstenbek und Pinneberg sowie die Hansestadt Hamburg nach Angaben des Rathauses eine örtliche Hundesteuer, die deutlich über der in der eigenen Stadt liegt. 90und 120Euro pro Hund im Gegensatz zu 41 Euro in Schenefeld.

Wedel Bekommt Wedel ein Gründerzentrum? Noch ist es nur eine Idee, noch ist nichts entschieden oder beschlossen. Aber es wäre eine Maßnahme, um die Gründerpotenziale für den Kreis Pinneberg zu heben. Das findet nicht nur Wedels Bürgermeister Niels Schmidt, das meint auch Harald Schroers, Geschäftsführer der Wirtschafts- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises (WEP). Den Prüfauftrag hat die Stadt von der WEP angenommen. Das Zentrum soll den Gründern Platz und Infrastruktur bieten sowie den Austausch anregen.

Schleswig-Holstein Der Ärger reißt nicht ab: Nachdem das Kieler Verbraucherschutz-Ministerium von Sabine Sütterlin-Waack (CDU) im Streit um die Verkehrssicherheit der Obike-Räder einen Verkaufsstopp angeordnet hatte, ist noch immer unklar, ob es eine Rückrufaktion für bereits verkaufte Räder geben wird. Am Ende könnten die Fahrradkäufer das Nachsehen haben und auf den unsicheren Rädern sitzen bleiben.

Hamburg Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) hat die datenschutzrechtliche Beanstandung des Einsatzes einer Gesichtserkennungssoftware bei der Polizei zurückgewiesen. Die Beanstandung des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten Johannes Caspar beruhe „maßgeblich auf der Betrachtung rein hypothetischer Einsatzmöglichkeiten einer Gesichtsanalysesoftware, welche allerdings tatsächlich bei der Polizei Hamburg weder erfolgt noch durch sie geplant ist oder angekündigt wurde“, heißt es in einem Brief Grotes an Caspar. Es gebe deshalb keinen Anlass, bezüglich der Nutzung der Software Maßnahmen zu ergreifen.