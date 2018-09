Albrecht provoziert die Bauern

Landwirte attackieren Verlängerung von Grünlandschutz durch neuen Minister

von Florian Kleist

23. September 2018, 17:56 Uhr

Schleswig-Holsteins neuer Agrarminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) bringt mit seiner ersten Amtshandlung die Bauern auf die Barrikaden. „Jamaika hat den Koalitionsfrieden höher gehängt als die Interessen der Landwirte“, empört sich Bauernverbands-Vize Klaus-Peter Lucht. Grund ist die vom Kabinett abgenickte Verlängerung eines Landesgesetzes zum Schutz von Dauergrünland. Der Bauernverband fordert, das von der früheren Küstenkoalition zunächst auf fünf Jahre befristete Gesetz Ende 2018 auslaufen zu lassen.

Auf der geschützten Fläche dürfen Wiesen nicht in wirtschaftlich attraktiveres Ackerland umgewandelt werden. Zwar will die Landesregierung die Gebietskulisse auf nur noch knapp die Hälfte des bisherigen Umfangs auf 147 000 Hektar verkleinern. „Das ist aber zu wenig. Es schränkt uns immer noch zu sehr ein“, moniert Lucht. Gerade die Dürre habe das gezeigt. „Betriebe mit Tierhaltung brauchen mehr Freiheiten, um nach solchen Ereignissen eine vernünftige Futtergrundlage schaffen zu können.“ Ohne Grünlandschutz, so Lucht, könnten Bauern leichter in eine Anbau-Rotation einsteigen: etwa ein Maisfeld nicht jedes Jahr an demselben Ort anpflanzen, sondern an wechselnden Stellen. „Das würde den Wechsel in der Fruchtfolge fördern und den Boden entlasten.“

Albrechts Ministerium argumentiert mit dem „besonderen ökologischen Wert“ der 147 000 Hektar, die das Land schützen will. Es geht um Überschwemmungs- und Wasserschutzgebiete, Gewässerrandstreifen, Moor- und Anmoorböden sowie Areale, die durch Wind- oder Wassererosion in Gefahr sind. „Eine Verkleinerung dieser besonders strengen Schutzkulisse ist naturschutzrechtlich nicht vertretbar“, sagte ein Ministeriumssprecher.

Notwendig ist noch ein Gesetzesbeschluss durch den Landtag. Der Bauernverband will versuchen, bei einer vorgeschalteten parlamentarischen Anhörung für sich noch Verbesserungen zu erreichen. Selbst der bauernnahe agrarpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Heiner Rickers, stellt jedoch allenfalls kleinere Änderungen in Aussicht.