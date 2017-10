von Claudia Ellersiek

erstellt am 23.Okt.2017 | 12:08 Uhr

In Zusammenarbeit mit dem Kultur-Verein und der katholischen Kirchengemeinde gibt es am Freitag, 27. Oktober, ein Konzert mit dem Ensemble Albis Cantores in der St. Marien Kirche, Kurzer Kamp 2 in Quickborn.

Das Doppelquartett (Solisten des NDR-Chores) singt geistliche Chormusik a capella. Im Gepäck haben die Musiker zwei Motetten von von Johann Sebastian Bach und die Messe Es-Dur von J.G. Rheinberger.

Michael Schmult, Kantor der evangelischen Marienkirche, rahmt das Konzert mit zwei Orgelstücken ein.

Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Zur Erholung der Sänger gibt es eine zehnminütige Pause heißt es ind er Ankündigung. Die Abendkasse öffnet um 18.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten können an folgenden Vorverkaufsstellen erworben werden: Buchhandlung Theophil, Am Freibad 4, AKN Service Center, Forum am Bahnhof und Goethe Apotheke, Ladenzeile Harksheider Weg. Außerdem per E-Mail an freunde@kammermusik-quickborn.de.