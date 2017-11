Am 2. Dezember ist „Anti-Mobbing-Tag“ : Aktionen im ganzen Land für mehr Respekt und Fairness

vergrößern 1 von 1 Foto: Finn Warncke 1 von 1

von Finn Warncke

erstellt am 29.Nov.2017 | 10:00 Uhr

Elmshorn | Gewalt, Lästereien oder bloß ein blöder Spitzname – Mobbing ist nach wie vor ein Problem an den Schulen im Kreis Pinneberg. „Gegen Mobbing vorzugehen, ist immer noch aktuell, weil es immer noch notwendig ist“, sagt Oliver Carstens, Pressesprecher des Kreises Pinneberg. Und weil das so ist, findet in diesem Jahr bereits zum siebten Mal der „Anti-Mobbing-Tag“ am 2. Dezember statt. Unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) finden an diesem Tag landesweite Aktionen und Wettbewerbe zum Thema Mobbing statt. Das Motto: „Respekt! Fairness! Vielfalt!“. Zwei Fachveranstaltungen für Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter finden in Elmshorn statt. Die Mobbing-Intervention nach dem „No-Blame-Approach“ und ein Vortrag zum Verständnis von Fluchtursachen.

Bei dem Kursus „No-Blame-Approach“ geht es vor allem um den Ansatz ohne Beschuldigung. Die Täter sollen miteinbezogen werden, wenn es darum geht den Streit beizulegen. Keine Anklage für die Täter also – kann das funktionieren? „Wir waren anfangs skeptisch, aber es funktioniert wirklich sehr gut“, erklärt Dennis Blauert vom Verein Wendepunkt für die Region Elmshorn-Barmstedt.

Im Vordergrund bei der „No-Blame-Methode“ steht vor allem die Gesprächsführung. „Es gibt drei Schritte: Zuerst reden wir mit den betroffenen Kindern. Dann bieten wir ihnen an, dass wir das Problem mit einer Unterstützergruppe angehen wollen“, erklärt Blauert. Er fügt an: „Die Kinder können das in Anspruch nehmen, müssen sie aber nicht“. Sofern sie aber dazu bereit seien, würden auch die Mobber in die Unterstützergruppe aufgenommen.

„Nur der Fokus auf den Streit kann schon viel bewirken“, erklärt Andreas Susczyk von der Awo Schleswig-Holstein. Tobias Annen vom Verein für Jugendhilfe und Soziales in Pinneberg, ergänzt: „Schon kleine Dinge helfen. Etwa wenn die Betroffenen einfach nicht mehr beim verletzenden Spitznamen genannt werden.“ Die Kinder würden dabei stolz auf ihre Rolle in der Unterstützergruppe reagieren. „Sie merken, dass die Erwachsenen auf sie bauen“, sagt Annen. Doch wie genau sieht das Angebot der präventiven Maßnahmen für die Schulen aus? „Wir bieten Projekte, Fortbildungen oder Elternabende an“, erklärt Annen. Susczyk ergänzt: „Dort versuchen wir vor allem frühzeitig für das Thema zu sensibilisieren.“

Zwei Themen seien dabei besonders wichtig: Cybermobbing und Elternarbeit. „Gerade in sozialen Netzwerken oder Chat-Gruppen fällt das Mobben leicht“, erklärt Annen. Die Kinder werden daher vor allem über den Umgang und den Rechtsraum Internet aufgeklärt. „Die Kinder sind uns technisch meilenweit voraus, aber wir haben die Lebenserfahrung und das Wissen, was man darf oder nicht“, sagt Annen. Vor allem die Eltern müssten bei dem Thema stärker eingreifen. „Die Eltern tragen die Verantwortung für jeglichen Unfug ihrer Kinder, wenn sie diesen elektronische Geräte an die Hand geben“, sagt Susczyk. Dafür wollen Menschen wie Annen, Blauert, Stolze und Susczyk sensibilisieren. Damit Kinder gern zur Schule gehen.

Mobbing kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie „anpöbeln“. Wer jemanden mobbt, der versucht eine andere Person gezielt fertig zu machen, um ihn aus einer bestimmten Gruppe auszugrenzen. Mobbing entsteht dort, wo Menschen miteinander zu tun haben und sich den anderen nicht entziehen können. Das kann die Arbeitsstelle ebenso wie die Schule sein. Mobbing ist ein Gruppenproblem: Dadurch, dass weitere Menschen bei den Schikanen mitmachen, darüber lachen oder wegschauen, wird die Situation für den Gemobbten immer unerträglicher. Schikanen wie Ignorieren, Lästern, das Verbreiten von Gerüchten oder persönlichen Fotos und Videos sowie fiese Beiträge im Internet sind Methoden des Mobbings. Es kann aber bis hin zur körperlichen Gewalt ausarten. Bei den Opfern kann es körperliche und psychische Schäden wie beispielsweise Schlaflosigkeit und Angstgefühle verursachen. Menschen brauchen nach solchen Erfahrungen oft soziale, seelische oder sogar therapeutische Hilfe. Mobbing kann überall vorkommen. Fairness-Regeln sowie Zeit und Raum für das Klären von Konflikten, sind eine gute Grundlage, um Mobbing frühzeitig zu verhindern.