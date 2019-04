Ostervergnügen im Kreis Pinneberg : Aktion für Kinder: Ostereier-Suche in Elmshorn, Wedel, Tornesch und Pinneberg

Aktion in Tornesch: Der Startschuss zu den vier Aktionen fällt um 11 Uhr in Tornesch. Dort stellen die Uetersener Nachrichten das Ostervergnügen mit dem TuS Esingen auf die Beine. Treffpunkt ist das Vereinsheim, Knicktwiete 1. Aktion in Pinneberg: Am Nachmittag um 15 Uhr geht es in Pinneberg weiter. Die Sportvereine VfL Pinneberg, SC Pinneberg und SuS Waldenau laden gemeinsam mit dem Pinneberger Tageblatt auf den Sportplatz An der Raa ein. Aktion in Wedel: Die Premiere in Wedel startet um 15 Uhr. In Kooperation von Wedel-Schulauer Tageblatt und TSV Wedel findet das Ostervergnügen im Elbestadion, Schulauer Straße 65, statt. Aktion in Elmshorn: Den Abschluss bildet das Eiersuchen in Elmshorn. Dort geht es in Zusammenarbeit von Elmshorner Nachrichten und EMTV auf der Sportanlage am Koppeldamm um 17.30 Uhr los.