22-Jähriger aus Schenfeld : Aktenzeichen XY berichtet über Mord an Boxtalent

von Karina Voigt, shz.de

28. März 2018, 17:55 Uhr

Am Mittwochabend wird der Mord am Schenefelder Nachwuchsboxer Tunahan K. Thema in der Sendung „Aktenzeichen XY“ (ZDF, 20.15 Uhr) sein. Die Leiche des 22-Jährigen wurde im Juli 2017 nahe der Raststätte Holmmoor an der Autobahn 7 gefunden. Er wurde erschossen. Zuletzt wurde zu dem Fall in Quickborn ermittelt.

Trotz zahlreicher Spuren gelang es bisher immer noch nicht, die Ereignisse abschließend zu klären. Die Polizei hofft jetzt auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Bereits jetzt ist eine Karte mit wichtigen Orten im Ermittlungsverfahren auf der Homepage der Landespolizei zu sehen.

