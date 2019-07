An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

von shz.de

18. Juli 2019, 22:00 Uhr

Am Dienstagabend berufen, am Mittwochmorgen ernannt, am Mittwochmittag das Amt übernommen: Annegret Kramp-Karrenbauer ist neue Verteidigungsministerin. Was halten Sie von dieser Entscheidung?