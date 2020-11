Air Force One auf St. Pauli gesichtet!

Avatar_shz von pac

05. November 2020, 14:58 Uhr

Hamburg | Ein sehr spezieller Kommentar zur US-Wahl: Auf St. Pauli ist ein „Kunstwerk“ aufgetaucht, das Erinnerungen an den 11. September 2001 weckt. An der Seilerstraße haben Unbekannte an einem Turm in etwa acht Metern Höhe ein Flugzeugmodell angebracht. Der Jet rammt das Gebäude wie bei den Terroranschlägen auf das New Yorker World Trade Center. Das Boeing-747-Modell erinnert wohl nicht zufällig an die Air Force One, das Dienstflugzeug des US-Präsidenten Donald Trump. Nur die Aufschrift ist abgeändert. „United Shame of America“ hat der Künstler als Botschaft hinterlassen – „Vereinigte Schande von Amerika“.