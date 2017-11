Afrikanisches Lebensgefühl in Tangstedt

vergrößern 1 von 3 Foto: Thölen (2) 1 von 3

„Für meine Freunde bin ich Baba“, sagt der sympathische Senegalese Ababacar Coly. Am Sonnabend schien es, dass alle Tangstedter Bürger, die dem Aufruf zum Trommeln in ihr Gemeindezentrum am Brummacker Weg gefolgt waren, zu Babas Freunden zählen.

Der offensichtlich in seinem Wahlwohnort sehr beliebte Musiker aus dem deutschlandweiten Team vom „Trommelzauber“ hatte Groß und Klein zu einem kostenfreien Trommelerlebnis eingeladen. Baba und seine Frau Jenny begrüßten jeden einzelnen Besucher mit herzlicher Umarmung. Achtzig Trommellustige hatten sich angemeldet, darunter dreißig Kinder. Der Saal war damit komplett gefüllt, als Baba mit dem Begrüßungslied „Silimbo“ und dem Aufruf „Auf die Trommeln, gemeinsam“, startete.

Immer mit dabei Babas und Jennys gemeinsame achtjährige Tochter Seynabou. Außerdem unterstützten Saliou an der „Kora“, einer afrikanischen Harfe und zwei weitere Djembenspieler den Afrikaner. Um einen Rhythmus zu finden und zu üben, sang Baba mit den Kindern und ihren Eltern „Ich bin klasse, du bist klasse, wir sind klasse“.

Dann wurde geklatscht, dann getrommelt und zum Schluss kam ein Song drauf. Was dabei herauskam, hörte sich an wie ein Profitrommelorchester, das monatelang geprobt hat. Ein Song, ein Rhythmus, Trommeln im Takt und ein gewaltiges, starkes Klangerlebnis. Mit geschlossenen Augen fühlte man sich direkt in ein afrikanisches Dorf versetzt. Und das, obwohl viele der Teilnehmer zum ersten Mal trommelten.

Dabei versprüht der Senegalese so viel Lebensfreude, dass wirklich niemand seine Finger ruhig halten kann. „Ich trommle seit ich meinen Namen sprechen kann“, sagt Baba. Seit 2004 arbeitet der Afrikaner als selbstständiger Trommelkünstler. Baba machte damit sein Hobby zum Beruf, wie er selbst sagt. „Jeder kann trommeln lernen, denn der Herzschlag ist der erste Rhythmus, den wir hören“, sagt der Mann aus dem Geburtsland des „Trommelzaubers“ weiter.

Die Idee von Johnny Lamprecht einer interaktiven, inklusiven und integrativen Verbindung durch gemeinsames Singen, Tanzen und Trommeln geht bald ins zwanzigste Jahr. Damit haben bis zum heutigen Tage rund zwei Millionen Kinderhände an Mitmachaktionen von Schulen und Kindergärten auf insgesamt zehntausend Djemben mit den Musikern getrommelt.

Deutschlandweit gibt es acht Teams mit Trommelzauberern aus fünf verschiedenen Ländern. Ziel aller Beteiligten ist es, Kinder stark zu machen und ihnen ein nachhaltiges Gefühl von Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit zu vermitteln. Wenn Baba mit seinem Kleinbus vorfährt, hat er fünfhundert der kleinen bis großen afrikanischen Trommeln im Gepäck.

Ins Tangstedter Gemeindezentrum brachten er und seine Frau dieses Mal außerdem einige selbstzubereitete Spezialitäten aus seiner Heimat mit. „Yassa“, Hähnchenkeulen in Zwiebelsoße mit Couscous oder Reis, „Mafe“, Lamm in Erdnussbuttersoße mit Gemüse und Reis sowie „Tchiacry“, Hirse in Joghurtsoße. Babas Wunsch, eine positive Seite von Afrika zu zeigen, ist ihm an dem Tag mehr als geglückt. Ein gelungenes Beispiel gelebter Dorfgemeinschaft.