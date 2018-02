Region Pinneberg in Kürze : ++ Ärger um Pinneberger Parkpalette ++ Rekordumsatz für „Futterhaus“ Elmshorn ++ Einsatzrekord für Bönningstedter Wehr++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

01. Februar 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg Am Pinnaudamm 2 in Pinneberg gammeln eine Parkpalette und eine Tiefgarage seit Jahren vor sich hin. Reinhard Matthies (SPD) will sich nun darum kümmern, dass die Anlage mit 74 Stellflächen den Anwohnern eines Hochhauses bald wieder zur Verfügung steht. Doch die Umstände sind schwierig: Die Verwaltung hat den Investor bereits angemahnt, die marode Parkpalette wieder herzustellen – bislang vergeblich.

Elmshorn 30 neue Märkte in Deutschland. Fünf neue Standorte für Österreich. Die Elmshorner Unternehmensgruppe „Das Futterhaus“ setzt die Expansionsstrategie auch im Jahr 2018 fort. In der Elmshorner Firmenzentrale richtet sich der Blick schon wieder in die Zukunft. Dabei konnte der Fachhändler für Tiernahrung und Tierzubehör gerade einen Rekordumsatz in Höhe von 344 Millionen Euro – ein Plus von 29 Millionen Euro im Vergleich zu 2016 – für das Jahr 2017 vermelden – passend zum 30-jährigen Bestehen des Unternehmens. „Das Jahr 2017 ist das erfolgreichste seit dem Bestehen von ‚Das Futterhaus’“, betonte Herwig Eggerstedt, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens.

Bönningstedt 113 Mal mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bönningstedt im vergangenen Jahr ausrücken. Ein Zahlenwert, der laut Wehrführer Stefan Birke in der Geschichte der Feuerwehr noch nie so hoch war. „Das Jahr 2017 hatte es wirklich in sich. Wir alle haben ein gewaltiges Pensum geschafft“, betonte Birke während der Jahreshauptversammlung der Kameraden. Die Zahl müsse in Relation zur Einwohnerzahl der Gemeinde – etwa 4500 Einwohner sind es aktuell – gesehen werden.

Heidgraben Es war ein deutliches Zeichen dafür, wieviel Ansehen Ingeborg Liebich auch bei ihren Vorgesetzten besitzt: Gleich beide Schulräte des Kreises Pinneberg − Adelia Schuldt und Dirk Janssen − hatten sich gestern auf den Weg nach Heidgraben gemacht, um die langjährige Leiterin der Grundschule in den Ruhestand zu verabschieden. Während der mehr als zweistündigen Veranstaltung im Gemeindezentrum kamen Weggefährten, Kollegen und Freunde der 63-Jährigen zu Wort. Einhelliger Tenor: Liebich war ein Glücksfall für die Gemeinde Heidgraben und hat die Grundschule während ihrer zehnjährigen Tätigkeit als Rektorin fit für die Zukunft gemacht.

Schenefeld Bei den Planungen der Machbarkeitsstudie für die Gründung von Stadtwerken ist die Politik nicht weitergekommen. Während der Sitzung des Ausschusses für Energie, Wasser und Abwasser diskutierten die Politiker darüber, ob sie für die Ausgestaltung zuständig sind. Der Antrag der Grünen, die Empfehlungen aus dem Energiebericht in das Energie- und Klimaschutzprogramm aufzunehmen, wurde vertagt.

Wedel Die Vision: eine Individualisierung des Lernens. Der Weg dorthin: „Oase“ und „Oase+“. „Jeder Schüler muss authentisch lernen können“, fordert Andreas Herwig-Soroka, Schulleiter der Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS). Um dem gerecht zu werden, setzt die Wedeler Gemeinschaftsschule nicht nur auf Förderung, sondern seit Beginn dieses Schuljahrs auch aufs Fordern. Seit aus der Integration die Inklusion für die Regelschulen geworden ist, müssen die Einrichtungen mit den Schülern mit besonderem Förderbedarf im Unterricht umgehen. Die Lösung heißt in der Regel Doppelbesetzung. Sonderschulpädagogen aus der ehemaligen Pestalozzi-Förderschule betreuen ihre Schützlinge jetzt innerhalb der Regelklassen. Aber auch darüber hinaus ermöglichen die Schulen, dass immer wieder zwei Lehrkräfte den Unterricht gestalten.

Hamburg Auch sieben Monate nach den G20-Krawallen ist ein Eingreifen des Hamburger Senats bei der Roten Flora nicht in Sicht. Das haben Sprecher der rot-grünen Regierungsmehrheit am Mittwoch in der Bürgerschaft klargestellt. „Alle Fraktionen haben im Sonderausschuss einen Fahrplan zur schrittweisen Aufarbeitung der Geschehnisse festgelegt“, sagte SPD-Fraktionschef Andreas Dressel. Der werde nun abgearbeitet.

Schleswig-Holstein Der Mangel an Grundschullehrern in Schleswig-Holstein wird nach Einschätzung der GEW „krasser als bislang angenommen“. Um die 1500 Lehrer dürften nach Überschlagsrechnungen bis zum Jahr 2025 im Norden fehlen, warnte die Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft, Astrid Henke, am Mittwoch in Kiel. Anlass war eine in Gütersloh (Nordrhein-Westfalen) vorgestellte Studie der Bertelsmann-Stiftung. Demnach fehlen bis 2025 bundesweit rund 35.000 Lehrer für die ersten Schuljahre. Nach Berechnungen der Stiftung müssten bis 2025 knapp 105.000 neue Lehrer eingestellt werden, die Universitäten können bis dahin aber nur 70.000 Absolventen ausbilden.