Entsorgungsproblem in Ellerbek : Ärger um einen Haufen Dreck

Elleberk | Während seiner Neujahrsansprache im Januar hatte Ellerbeks Bürgermeister Günther Hildebrand (FDP) von einem Entsorgungproblem berichtet: Nachdem der Bauhof an mehreren Stellen die Banketten von Straßen abgetragen hatten, wurde die Erde auf dem Parkplatz neben der Tennishalle am Rugenbergener Mühlenweg zwischengelagert. Was als Pflegemaßnahme gedacht war, um im Winter zu vermeiden, dass Wasser auf der Straße steht, zu Eis wird und so den Asphalt schädigt, entwickelt sich zu einer unendlichen Geschichte.

Denn der Haufen, etwa 400 Kubikmeter, liegt dort bis heute – und hat sich mittlerweile in eine „blühende Landschaft“ verwandelt. Die von der Bodenschutzbehörde eingeforderten Bodenproben sind erfolgt: „Sie ergaben, dass das Erdreich nicht kontaminiert ist, wie von der Behörde befürchtet wurde“, berichtet Hildebrand. Seiner Ansicht nach dürfe damit der Boden „ganz normal“ eingesetzt werden. Doch das erweist sich als gar nicht so einfach, denn der Abtransport einer derart großen Menge bedarf einer Genehmigung des Kreises. Wie ein Mitarbeiter des Amtes Pinnau berichtet, soll inzwischen die Aufforderung eingegangen sein, erneut Proben der Aufschüttung durchführen zu lassen – angeordnet habe dies die Abfallbehörde.

Kreissprecher Oliver Carstens bestätigte auf Nachfrage, dass ein entsprechendes Verfahren beim Kreis anhängig ist. „Zu Details aus einem laufenden Verfahren kann ich mich nur wenig äußern. Vor einer abschließenden Entscheidung des Kreises muss allerdings genau festgelegt sein, wo das Material verbleibt beziehungsweise wie es konkret weiter verwendet wird“, erläuterte er.

Denn unter anderem davon hänge es ab, ob noch weitere Untersuchungen notwendig seien. „Wir stehen in Kontakt mit dem Amt Pinnau, um diese Fragen zu klären“, so der Kreissprecher. Als Hintergrund erklärte Carstens, dass trotz der bereits erfolgten Proben durchaus Änderungen der Zusammensetzung des Materials entstehen können: Wird der Haufen beispielsweise gesiebt, um die Steine von der Erde zu trennen, könnten etwaige Schadstoffkonzentrationen der festen Bestandteile erheblich höher sein als die Werte, die bei den erfolgten Schürfproben ermittelt worden waren.

von Ute Springer

18.Aug.2017