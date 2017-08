Bönningstedt : Ärger um die Kleiderkammer

vergrößern 1 von 2 Foto: Ute Springer 1 von 2

Bönningstedt | Seit etwa zwei Jahren betreibt das Bönningstedter Willkommen-Team im Keller des Alten Amtsgebäudes, Ellerbeker Straße 12, eine Kleiderkammer. Als die Nachbargemeinde Ellerbek die dortige Textilien-Sammlung auslagern musste, weil die Räume am Rugenbergener Mühlenweg zum Multifunktionsraum umgebaut werden, wurden sich das Ellerbek-Hilft-Team und die Bönningstedter Kollegen schnell einig: Die Bönningstedter Einrichtung wird künftig gemeinsam betrieben.

Im Juni stimmte der Bönningstedter Sozialausschuss mehrheitlich dem Antrag zu, einen zweiten Schlüssel für die Kellerräume des Alten Amtsgebäudes anfertigen zu lassen. Auf den wartet Eckhard Johannes vom Willkommen-Team jedoch bis heute. Denn der Antrag setzte eine Maschinerie in Gang, über die er sich nur wundern kann: „Plötzlich heißt es, die Räume dürfen nur als Lagerräume, nicht aber für den Publikumsverkehr genutzt werden“, sagt er.

Brandschutz soll nicht ausreichen

Mitgeteilt wurde ihm dies von Bürgermeister Peter Liske (BWG) in einer E-Mail, die unserer Zeitung vorliegt. Darin erläutert Liske weiter, dass mit einem Bauantrag eine Nutzungsänderung herbeigeführt werden könne. Dazu müsse das Brandschutzkonzept überarbeitet und Fluchtwege umgebaut werden. Die geschätzten Kosten würden bei 8000 bis 12 000 Euro liegen.

„Das verstehe ich nicht. Es sind außer dem Eingang noch zwei Fluchtwege als Notausgänge mit einem beleuchtetem Schild gekennzeichnet“, sagt Johannes. Die Textilien– und mittlerweile auch Sammlung von kleinen Haushaltsgegenständen, Büchern und Spielen sei von Anfang an als Kleiderkammer kommuniziert und bezeichnet worden. „Wie soll denn eine Ausgabe stattfinden, ohne dass die Räume betreten werden?“, fragt er.

Zudem habe eine Begehung mit dem örtlichen Wehrführer, Stefan Birke, stattgefunden. „Er sah kein Problem mit der Nutzung der Räume als Kleiderkammer und sah dem Brandschutz mit zwei Feuerlöschern Genüge getan“, berichtet Johannes.

Über die Bereicherung an Textilien aus Ellerbek ist Johannes froh: „Dort lagerte Kleidung in genau den Größen, die wir hier benötigen: S, M und L für Herren“, sagt er. Seine mehrfachen Aufrufe, derartige Spenden zu bekommen, waren ins Leere gelaufen. Zudem wohnten die meisten in Ellerbek ansässigen Flüchtlinge in der Rugenbergener Straße. „Da ist das Alte Amtsgebäude in Bönningstedt doch viel näher, als die Kleiderkammer in Ellerbek“, sagt Johannes.

Publikum bislang kein Problem

Im Gespräch mit unserer Zeitung betont Liske, dass die Gemeinde dem Willkommen-Team zunächst einen Raum zur Lagerung von Kleidung überlassen habe. „Inzwischen sind sechs der Räume belegt“, sagt er. Die Entscheidung, eine Nutzungsänderung zu beantragen, liege beim Bauausschuss. „Ich habe schriftlich vorliegen, dass die Nutzung als Kleiderkammer nicht erlaubt ist. Im Schadensfall wäre ich persönlich dafür verantwortlich“, betont der Bürgermeister. Alternative Räume könne die Gemeinde nicht zur Verfügung stellen.

„Seltsam, dass die Frage der öffentlichen Nutzung erst auftauchte, als Ellerbek ins Spiel kam – zwei Jahre lang war es kein Problem, die Kleiderkammer genau so zu betreiben“, wundert sich Johannes. Abgesehen davon, sei ohnehin schon überlegt worden, die Einrichtung zum Ende des Jahres zu schließen: „Die Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge geht gegen Null – dann brauchen wir auch keine Kleiderkammer mehr vorzuhalten.“



von Ute Springer

erstellt am 23.Aug.2017 | 14:00 Uhr