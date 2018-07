Region Pinneberg in Kürze : +++ Ärger über Missbrauch der Notaufnahmen +++ Käptn-Jürs-Brücke funktioniert nicht +++ Halstenbek: DRK braucht Hilfe ++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

31. Juli 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Es ist fast immer das gleiche Szenario in den Notaufnahmen der Krankenhäuser im Kreis Pinneberg: Während ernst Erkrankte oder Menschen, die eine Unfall hatten, in den Notaufnahmen der Regio-Kliniken auf eine dringend notwendige Versorgung warten, halten Menschen mit Bagatellerkrankungen das Personal auf. Rund ein Drittel der Patienten hat in den Notaufnahmen der Krankenhäuser eigentlich nichts zu suchen. Um Abhilfe zu schaffen, wird über eine Gebühr für den Missbrauch der Notaufnahmen diskutiert. Die Bundestagsabgeordneten aus dem Kreis Pinneberg halten aber nicht viel von einer solchen Abgabe.

Elmshorn Ein Hafenfest ohne Schiffe? Das passt eigentlich nicht zusammen. Doch seit dem 3. Juli können Boote den Elmshorner Hafen nicht mehr erreichen, da die Käptn-Jürs-Brücke vorübergehend nicht maschinell geöffnet werden kann. Bisher war das noch kein Problem, denn aufgrund von einigen Sanierungsarbeiten an einer Fußgängerbrücke am Krückausperrwerk war die Durchfahrt ohnehin nicht möglich. Bis Mitte August soll das Sperrwerk allerdings wieder passierbar sein. Dann liegt es an der Stadt, den Schiffen die Einfahrt in den Hafen zu ermöglichen. Im Hinblick auf die Elmshorner Flora-Woche ist eine zeitnahe Instandsetzung nötig.

Halstenbek Es war im April 2016, als das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Halstenbek nach einjähriger Suche endlich einen neuen Vorstand bekam. Vor zwei Jahren. Jetzt wird wieder gesucht: Die zweite Vorsitzende gibt aus persönlichen Gründen ihr Ehrenamt auf. Die Vorsitzende Verena Wehde sucht einen Nachfolger. „Primär suchen wir ein Mitglied des Vorstandes“, erläutert sie. „Die wahrgenommenen Aufgaben innerhalb des Vorstandes richten sich danach, was die Person mitbringt und was sie gern machen möchte.“ Zwar seien im Vorstand eigentlich noch genügend Menschen, doch der geschäftsführende Vorstand bestünde nach dem Weggang nur noch aus zwei Personen.

Quickborn Sie strotzen nur so vor Energie und Spaß an der Musik: Die Mitglieder des Frauenchors Quickborn verfolgen seit 98 Jahren einen Leitfaden: „Die Kraft des Singens“. Und diese versprühen die Sängerinnen bis heute. Der Frauenchor hat Tradition und ist damit der älteste der Eulenstadt. In zwei Jahren feiern die Damen ihr 100-jähriges Vereinsjubiläum.

Barmstedt Beim SSV Rantzau tut sich etwas: Seit Montag soll der neue Kunstrasen auf dem Platz an der Düsterlohe verlegt werden. Klappt alles, kann die Fläche in der zweiten Augusthälfte fertiggestellt sein. Dann kann der Trainings- und Spielbetrieb auch bei Minustemperaturen und schlechtem Wetter aufrechterhalten werden. Zudem entfällt die jährliche Generalüberholung des Rasenplatzes, die jeweils ein Vierteljahr in Anspruch nahm und mit viel Geld und Energieaufwand verbunden war.

Hamburg Wegen des niedrigen Sauerstoffgehalts in Hamburger Gewässern sind am Wochenende zahlreiche Fische gestorben – etwa 4,5 bis 5,0 Tonnen tote Fische wurden eingesammelt und und in einer Müllverbrennungsanlage entsorgt. Das teilte die Umweltbehörde am Montag mit. Die toten Tiere waren am Wandsbeker Mühlenteich, an der Fuhlsbüttler Schleuse und einem Regenrückhaltebecken in Hamburg-Bramfeld entdeckt worden.

Schleswig-Holstein Er hat zweifellos ein schweres Erbe angetreten: Tim Walter, neuer Cheftrainer von Holstein Kiel, soll den Fußball-Zweitligisten möglichst in der Erfolgsspur halten. Was realistisch betrachtet – nach der wohl kaum wiederholbaren Vorsaison mit Tabellenplatz drei unter Markus Anfang – nur bedeuten kann, den Vorjahresaufsteiger so weit wie möglich von der Abstiegszone fernzuhalten. Knapp eine Woche vor dem Nordschlager zum Saisonstart beim Hamburger SV (Freitag, 20.30 Uhr) stand Walter im Interview Rede und Antwort.