Region Pinneberg in Kürze : +++ Ärger über den „Laubtourismus“ +++ Ritterschlag für Wedels Kammerensembles +++ Baugewerbe in SH boomt +++

von shz.de

erstellt am 25.Nov.2017 | 06:00 Uhr

Tornesch Laub, das in Tornesch an öffentlichen Straßen anfällt, lässt die Stadt kostenlos entsorgen. Doch dieser Service wird offenbar immer wieder missbraucht. Regelmäßig werden Säcke mit Gartenabfällen und Grünschnitt zu den für die Abholung vorgesehenen Exemplaren gestellt. Die Folge: Die Säcke bleiben häufig wochenlang liegen. Leidtragende sind die Anwohner.

Wedel Kammerchor und Kammerorchester aus Wedel sind in einer international führenden Zeitschrift für Theater- und Konzertkritik besprochen worden. „Der neue Merker“, ein Fachblatt aus Wien, das sich üblicherweise zwischen Wiener Staatsoper und Mailänder Scala bewegt, hat die letzte Aufführung der beiden Ensembles im Herbst dieses Jahres – Schuberts Symphonie Nr. 7 und Puccinis Messa di Gloria – ausgesprochen gut bewertet.

Schleswig-Holstein Das Bauhauptgewerbe in Schleswig-Holstein hat seinen Umsatz in den ersten drei Quartalen 2017 um fünf Prozent auf 1,5 Milliarden Euro gesteigert – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In den größeren Betrieben des Bauhauptgewerbes stieg die Zahl der Beschäftigten leicht um ein Prozent auf 13.000, teilte das Statistikamt am Freitag in Kiel mit. Die Zahl der Arbeitsstunden hingegen sank um ein Prozent auf 11,7 Millionen Stunden. Die Auftragseingänge stiegen um sieben Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Den stärksten Zuwachs hatten dabei der gewerbliche und industrielle Bau mit 489 Millionen Euro (plus 17 Prozent) sowie der öffentliche und Verkehrsbau mit 530 Millionen Euro (plus 16 Prozent). Im Wohnungsbau schrumpften die Auftragseingänge um acht Prozent auf 468 Millionen Euro. Beim Umsatz hingegen liegen Wohnungsbau (plus 580 Millionen) sowie öffentlicher und Verkehrsbau (plus 482 Millionen) mit einer Steigerung von jeweils neun Prozent vorn. Die Umsätze im gewerblichen und industriellen Bau schrumpften um drei Prozent auf 428 Millionen Euro. Das Statistikamt erfasste für die Auswertung 290 Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten.

Elmshorn Ein neues Rathaus im Sanierungsgebiet Krückau/Vormstegen: Ende 2024 sollen die Mitarbeiter in den Neubau umziehen. Doch vielleicht finden dort gar nicht alle einen Platz. Bürgermeister Volker Hatje warnte im Stadtentwicklungsausschuss jedenfalls davor, dass das neue Rathaus zu klein wird.

Barmstedt Gute Nachrichten für alle Haushalte, die von den Barmstedter Stadtwerken mit Trinkwasser beliefert werden: Der Preis dafür wird im kommenden Jahr stabil bleiben. Eine Nachkalkulation für 2016 habe eine Überdeckung in Höhe von rund 41.000 Euro ergeben, teilte Stadtwerke-Leiter Fred Freyermuth jüngst im Werkausschuss mit. Diesen Betrag „werden wir nutzen, um den Preis in 2018 stabil zu halten“. Seit diesem Jahr müssen die Stadtwerke den Wasserpreis jährlich durch eine Vor- und Nachkalkulation festlegen. Die Berechnungen – die ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen durchführt – seien bei den Stadtwerken einsehbar, so Freyermuth.

Pinneberg Wenn am Montag das Weihnachtsdorf vor der Drostei eröffnet, sollten Besucher aufpassen: Während die Passanten an den Ständen stöbern, könnten Taschendiebe blitzschnell zuschlagen. Zahlen des Onlineportals shopping.de belegen, dass das Risiko, in der Kreisstadt bestohlen zu werden, im Vergleich zu anderen Orten in Schleswig-Holstein sehr hoch ist.

Quickborn Ab dem kommenden Schuljahr werden die Fünftklässler am Quickborner Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium das Abitur wieder nach neun Jahren machen. Das habe die Schulkonferenz mit überwältigender Mehrheit während ihrer jüngsten Sitzung entschieden, teilte Schulleiter Manfred Brandt gestern mit. Jetzt arbeitet die Schulgemeinschaft an einem Plan für die konkrete Umsetzung.

Hamburg Das Hamburger Luxushotel „The Fontenay“ muss vor seiner Eröffnung am 15. Januar auf die eingeplante Testphase verzichten. Das so genannte „Soft Opening“ zum 15. Dezember, mit dem die Betriebsabläufe eingeübt und Anlaufprobleme vermieden werden sollten, müsse wegen eines Wasserschadens entfallen, sagte eine Sprecherin des Hotels am Freitag. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet. Der gleiche Wasserschaden hatte bereits die ursprünglich geplante Eröffnung zum 15. Oktober verhindert. Das Hotel des Unternehmers und HSV-Sponsors Klaus-Michael Kühne an der Alster werde gegenwärtig möbliert und eingerichtet. Es wird rund 200 Mitarbeiter beschäftigen.