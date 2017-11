Ärger durch Schadstoffe im BodenHalstenbek : Ärger durch Schadstoffe im Boden

vergrößern 1 von 2 Foto: Dietmar Vogel 1 von 2

Halstenbek | Die Zeit drängt: Die provisorische Instandsetzung der defekten Drainage in der Bahnunterführung der L 104 Dockenhudener Chaussee hat Bürgermeister Claudius von Rüden (SPD) zur Priorität erklärt. Während der öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung am Montag, 27. November, ab 19 Uhr in der Mensa der Grund- und Gemeinschaftsschule, Hartkirchener Chaussee 8 a, müssen die Politiker die nötigen Mittel bereitstellen.

Wie hoch die Anfangskosten sein werden, mag in der Verwaltung noch niemand beziffern. Doch die Gesamtinstandsetzung der Untergrundentwässerung planerisch in 2018 vorzubereiten und 2019 zu realisieren, dürfte in die Millionen gehen.

Der Tagesordnungspunkt (TOP) 12.3 wird jedoch nicht der einzige sein, der die Kommunalpolitiker zur Feinabwägung von Finanzmitteln auffordert. Nachdem der Sitzungsleiter, Bürgervorsteher Helmuth Ahrens (CDU), zwei neue Gemeindevertreter begrüßen wird – Manfred Rühmann rückt für Gudrun Gabriel-Schröder von den Grünen nach, Elke Boller von der SPD beerbt den Sitz von Angela Friedrichsen – müssen 250 000 Euro auf den Weg gebracht werden. Es geht um schadstoffhaltigen Boden, der bei Schachtbauarbeiten im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Am Schützenplatz entdeckt wurde. Entsorgung und Wiederauffüllung dürften als außerplanmäßige Ausgabe bereitgestellt werden. Laut Verwaltung erfolgt die Deckung durch Minderausgaben beim Projekt „Asylbewerberunterkunft – Holzrahmenbau Altonaer Straße“.

Die Diskussion über die Gewinnverwendung des Jahresgewinns 2016 der Gemeindewerke in Höhe von 1,34 Millionen Euro dürfte einhellig verlaufen. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 53,98 Millionen Euro, der Gesamterlös auf 21,03 Millionen Euro. Die Politiker hatten sich bereits während eines Workshops darüber verständigt, das Geld zur Aufstockung des Eigenkapitals der Gemeindewerke zu verwenden.

Weitere Themen sind:

Die VHS kann auf einen Zuschuss für das Jahr 2018 in Höhe von 150.000 Euro hoffen.

Die Freiwillige Feuerwehr wird einen ausgeglichenen Einnahmen- und Ausgabenplan für 2018 in Höhe von 37.200 Euro in Bezug auf das „Sondervermögen Kameradschaftskasse“ vorlegen.

Die SPD-Fraktion setzt sich für die Erhöhung der Unterhaltung Fuß- und Radweg von 30.000 Euro auf 60.000 Euro mit einem Antrag ein.

Des Weiteren wird unter TOP 12.14 über die Benutzungs- und Gebührensatzung für die gemeindeeigenen Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte beraten.

Zudem soll rasch die Stelle eines ehrenamtlichen Beauftragten für Menschen mit Behinderungen zunächst mit einer zeitlichen Befristung von zwei Jahren geschaffen werden.

Zu guter Letzt dürfte die Diskussion über den Haushalt 2018 traditionell lebhaft geführt werden. Das Zahlenwerk: Die Gemeinde rechnet in 2018 mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 5,5 Millionen Euro. Der Fehlbedarf pendelt sich für 2017 bei etwa 600.000 Euro ein. Die Einkommenssteuer 2018 liegt bei etwa 11,2 Millionen Euro. Laut Vorlage „wächst die Finanzkraft der Gemeinde in 2018 von 18,69 Millionen Euro auf 20,17 Millionen Euro an. Davon muss die Gemeinde nach gegenwärtigem Stand 39 Prozent als Kreisumlage abführen.“