Äpfel pressen mit der Mosthexe im Entdeckergarten

von René Erdbrügger

25. September 2018, 13:45 Uhr

Apfelsaft selbst machen: Rainer Reischuck (Foto) und Cornelia Nordheim vom Umwelthaus Pinneberg zeigen, wie es geht. Und zwar mit einer alten Mosthexe. Von dieser Maschine sollen deutschlandweit nur noch zwei existieren. Aber auch moderne Pressen kommen am Mittwoch, 3. Oktober, in der Zeit von 11 bis

16 Uhr zum Einsatz. Dann steigt im Entdeckergarten in der Tangstedter Straße 101 in Rellingen wieder ein Herbstfest. Es steht unter dem Motto „Weil Heimat lebendig ist“. Das Umwelthaus Pinneberg und die Gärtnerei Trifolia laden dazu ein. Seite 3