Polizei sucht Zeugen : Älterer Mann belästigt Frauen sexuell am Pinneberger Bahnhof

Die Taten ereigneten sich bereits im Februar dieses Jahres. Videoaufzeichnungen lieferten den Ermittlern erste Details.

Ann-Kathrin Just

22. April 2020, 15:15 Uhr

Pinneberg | Sexuelle Belästigung am Pinneberger Bahnhof: Wie die Polizei jetzt mitteilt, ist bereits am Donnerstag, 20. Februar, gegen 11.30 Uhr eine Frau auf dem Bahnsteig im Pinneberger Bahnhof von einem Mann unsittlich angefasst worden. Die Frau wies den Mann zurecht und entfernte sich sofort.

Weiterer Versuch

Kurze Zeit später wurde sie Zeugin eines weiteren Versuches: Der Unbekannte sprach zwei schwarzhaarige Frauen, 30 bis 40 Jahre alt, auf dem Bahnsteig an. Diese entfernten sich ebenfalls entrüstet. Die Bundespolizei sichtete nun die Videoaufzeichnungen, welche weitere Details zeigen, und sucht Zeugen. Es soll sich um einen älteren Mann mit weißgrauen Haaren und buschigen Augenbrauen handeln, der eine graue Winterjacke und einen blauen Schal getragen hat.

Videoaufzeichnungen zeigt älteren Mann

Die Bundespolizei sicherte die Videoaufzeichnungen und stellte dabei fest, dass der besagte Mann im Zug (RB 71 nach Hamburg Altona) direkt auf eine der Frauen vom Bahnsteig zuging, sich vor sie stellte und sie ansprach. Daraufhin entfernte sie sich sofort.

Bundespolizei sucht Zeugen

Die Bundespolizei bittet nun Zeugen, die am Donnerstag (20. Februar) in der Zeit von 11.15 bis 11.45 Uhr diese sexuelle Belästigung im Bahnhof Pinneberg beobachtet haben, sich zu melden. Die Bundespolizei sucht aber auch die beiden Frauen, die auf dem Bahnsteig angesprochen worden sind. Ebenfalls wird die Frau gesucht, die im RB 71, die in der Zeit von 12.00 bis 12.10 Uhr von dem Mann unsittlich angesprochen wurde.

Hinweise an die Bundespolizeiinspektion Flensburg unter Telefon (0461) 3132202.

