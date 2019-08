ADFC radelt in den Klövensteen

von René Erdbrügger

06. August 2019, 12:14 Uhr

Halstenbek | Auf die Plätze, fertig und los. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) in Halstenbek lädt zur Kinder- Tour in den Klövensteen ein. Über Nebenstrecken geht es entspannt zum Spielplatz. Dort gibt es Rutschen, Spielhäuser, Schaukeln, Sandkästen und vieles mehr, was Kinder zum Toben begeistert.

Treffpunkt ist am Sonnabend, 17. August, am Rathaus Halstenbek, Gustavstraße 6 , um 10 Uhr. Die Tourleitung hat Matthias Tocha. Er führt in den Klövensteen. Der erstreckt sich auf einer Fläche von mehr als 513 Hektar in den Hamburger Stadtteilen Rissen und Sülldorf sowie in Teilen des schleswig-holsteinischen Umlands. Dort ist ein Stopp von eineinhalb Stunden geplant, um in Ruhe zu picknicken und zu spielen. Kinder unter 14 Jahren können nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Die Strecke ist etwa 18 Kilometer lang. Geplant ist, dass der Ausflug 4 Stunden dauern wird. Die Geschwindigkeit liegt bei 13 Kilometer pro Stunde. Für die Teilnahme sollte das Fahrrad technisch einwandfrei sein und der Straßenverkehrsordnung (StVO) entsprechen. Tocha empfielt vor dem Ausflug an der Tour Folgendes zu kontrollieren: die Bremsen, die Bereifung und den Luftdruck, die Beleuchtung sowie die Kettenschmierung. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Die Änderung der Wegführung bleibt der Tourenleitung vorbehalten. Zudem dürfen Regenbekleidung und Pannenwerkzeug nicht fehlen. Sofern nicht anders vorgesehen, wird in einer Pause der Tourenleiter um eine Spende für die Arbeit des ADFC bitten.

Weitere Veranstaltungen des ADFC sind geplant. Wie beispielsweise die Fahrt zum Hamburger Planetarium am Sonntag, 18. August, und eine Überraschungstour am Sonnabend, 24. August. Alle Ausflüge sind auf der Internetseite gelistet. >

www.adfc-halstenbek.de