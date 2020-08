ADFC Pinneberg codiert Räder

von Finn Warncke

16. August 2020, 12:38 Uhr

Pinneberg | Die Pinneberger Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) codiert am Sonnabend, 22. August, wieder Fahrräder.Die Fahrradcodierung hilft, gestohlene Fahrräder wieder ihren Eigentümern zuzuordnen. Der Service wird von 10 bis 14 Uhr in der Oeltingsallee 1 angeboten. Die Kosten betragen für ADFC-Mitglieder für die Nadelprägung 8 Euro, für die Etiketten-Codierung 5 Euro. Nichtmitglieder zahlen 15 Euro beziehungsweise 8 Euro. Für diejenigen, die vor Ort in den ADFC eintreten, kostet die Nadelprägung 5 Euro, die Etiketten-Codierung ist kostenlos. Die Codierung erfolgt nur nach Anmeldung unter Telefon (01 79) 2 94 98 62. Außerdem muss ein Eigentumsnachweis des Fahrrads mitgebracht werden.