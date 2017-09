Region Pinneberg in Kürze : +++ ADAC-Verkehrserziehung in Schenefeld +++ Propstendamm wird zur Umleitung +++ Radfahrer in Lebensgefahr +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Tanja Plock 1 von 1

Schenefeld „Was zieh ich an, damit man mich besser sehen kann?“ – das Lied von Rolf Zuckowski schallte gestern durch die Grundschule Altgemeinde in Schenefeld, um auf die 77 Erstklässler auf die Bedeutung von gut sichtbarer Kleidung im Straßenverkehr hinzuweisen. Nach einer Diskussion mit reger Beteiligung seitens der Schüler übergaben die Lehrer und die Konrektorin 77 vom ADAC gespendeten Westen für einen sicheren Schulweg an die Mädchen und Jungen.

Elmshorn Der Propstendamm wird zur Umleitungsstrecke – und wird deshalb im schönsten Beamtendeutsch ertüchtigt. Das hat der Ausschuss für Stadtentwicklung beschlossen. Hintergrund: Im Rahmen des Stadtumbaus West wird die Schauenburger Straße verlegt, um unter anderem den Rathausneubau und die Umgestaltung des Buttermarktes realisieren zu können. Während der Bauarbeiten zur Verlegung der Schauenburgerstraße soll der Buttermarkt laut Planung für den Wochenmarkt und zum Parken weitestgehend erhalten bleiben, wobei die vorhandene Schrankenanlage abgebaut werden muss. Eine Anbindung könnte über den Propstendamm erfolgen. Die Straße wird laut Stadt für mehrere Jahre zur Umleitungsstrecke. Der Umbau soll 2019 beginnen. Kosten: zirka 200.000 Euro.

Uetersen Am Mittwochabend ist im Bereich der Schanzenstraße ein Radfahrer (75) so schwer gestürzt, dass er nun in Lebensgefahr schwebt. Das teilte die Polizei jetzt mit. Um diesen Unfall aufklären zu können, bittet die Polizei mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich melden. Zu erreichen sind die Beamten unter Telefon 04122-70530. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge, stürzte der Radler gegen 20.20 Uhr aus bislang unbekannter Ursache und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ersthelfer entdeckten den am Boden liegenden Mann und alarmierten den Rettungsdienst. Nachdem Rettungsassistenten und ein Notarzt den Verunglückten stabilisiert hatten, wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Wedel Die Ortsgruppe Wedel der Grünen lädt für Donnerstag, 5. Oktober, zur ihrer Jahreshauptversammlung ins Stadtteilzentrum „mittendrin“, Friedrich-Eggert-Straße75-77 ein. Auf der Agenda steht die Planung und Vorbereitung der Kommunalwahl, die am 6.Mai 2018 stattfindet. Zudem wird der Vorstand seinen Jahresbericht abgegeben. Zudem könnte es Nachwahlen zum Vorstand geben. Darüber hinaus ist eine Nachlese zur Land- und Bundestagswahl geplant. Los geht es um 19 Uhr.

Tangstedt Die Tangstedter Gemeindevertreter haben während ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich eine Erhöhung der Hundesteuer beschlossen. Neun Politiker stimmten für die Anhebung, drei dagegen und einer enthielt sich der Stimme. Vom kommenden Jahr an kostet der erste Hund jährlich 48 Euro, für den zweitren werden 84 Euro fällig, jedes weitere Tier kostet 108 Euro. Außerdem wurde die Satzung angepasst, so dass diese nun für alle Gemeinden des Amtes Pinnau einheitlich ist. „Der Anstoß zu der Veränderung und Anhebung kam vom Amt Pinnau“, erläuterte Bürgermeisterin Henriette Krohn (parteilos). Dort sei während der Bürgermeister-Runde das Modell vorgestellt worden. „Eine Erhöhung ist jetzt an der Reihe“, stellte Krohn fest. Allerdings sprachen sich die Politiker dagegen aus, die Steuersätze in der Höhe, die das Amt vorgeschlagen hatte, zu erhöhen. „Jede einzelne Gemeinde sollte ihre Sätze selbst bestimmen können“, betonte Hermann Ahrens (CDU).

Barmstedt Der Ausbau der Gebrüderstraße in Barmstedt wird länger dauern als geplant. „Wir sind mindestens zwei bis drei Wochen im Verzug“, teilte Dirk Rennekamp (Verwaltung) im jüngsten Bauausschuss mit. Geplant war ursprünglich, die Arbeiten Ende November abzuschließen. Hauptgrund für die Verzögerung sei, dass die Verlegung der Leitungen aufwändiger sei als gedacht, sagte Rennekamp. Die Mehrkosten würden daher vor allem bei den Stadtwerken und beim Abwasserzweckverband liegen, „so dass die Anwohner nicht direkt belastet werden“. Allerdings könnten auch auf sie höhere Kosten zukommen: Die Stadt habe weiteren belasteten Boden austauschen müssen, wodurch noch einmal Mehrkosten in Höhe von etwa 21.000 Euro entstanden seien, so Rennekamp.

Pinneberg „Der Jahresabschluss 2012 ist im Zeitplan.“ Das teilte Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) während der jüngsten Sitzung der Ratsversammlung mit. Bis zum 30. Oktober soll er vorliegen. Die Kommunalaufsich in Kiel hatte die fehlenden Jahresabschlüsse gefordert und gedroht, ansonsten den Haushalt nicht zu genehmigen. Weil Pinneberg aber den Jahresabschluss 2011 rechtzeitig vorgelegt hat, wurde bereits für den Etat Geld genehmigt.

Hamburg Wegen eines Flaschenwurfs auf Polizisten bei den G20-Krawallen hat das Amtsgericht Altona einen Italiener zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Die Richterin sprach den Angeklagten am Donnerstag wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung schuldig. Der 32-Jährige hatte die Flasche laut Anklage in der Nacht zum 7. Juli, nach Beendigung der Demonstration „Welcome to Hell“, mit großer Wucht auf Beamte an der Max-Brauer-Allee geschleudert. Sie traf einen Polizisten am behelmten Kopf. Ob er dabei verletzt wurde, konnten die Ermittler nicht herausfinden. Der Angeklagte räumte die Vorwürfe in einer von seinem Verteidiger verlesenen Erklärung ein, wie ein Gerichtssprecher sagte. Zugleich bedauerte er seine Tat und bat um Entschuldigung. Mit dem Urteil entsprach die Richterin weitgehend der Forderung der Staatsanwaltschaft, die auch eine Geldbuße von 700 Euro verlangt hatte. Der Verteidiger hatte sich für sechs Monate Haft auf Bewährung ausgesprochen. Der Anwalt argumentierte nach Angaben des Sprechers, nach Flaschenwürfen bei 1.-Mai-Demonstrationen seien in der Vergangenheit lediglich Strafbefehle erlassen worden. Die Richterin verwies jedoch auf die veränderte Rechtslage und die Gesamtsituation bei den G20-Protesten. Es hätten Autos und Mülltonnen gebrannt, Hubschrauber über der Stadt gekreist, Eltern ihre Kinder aus den Kitas holen müssen. Läden seien geplündert, und auch beim Amtsgericht Altona die Scheiben eingeworfen worden. Die Ausnahmesituation habe das Sicherheitsgefühl der Bürger stark beeinträchtigt, sagte sie zur Begründung ihres Urteils.

Schleswig-Holstein Verkehrsprojekte, Minderheiten, Kulturaustausch: Es sei sehr viel Konkretes besprochen worden, sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach dem letzten Termin seiner dreitägigen Dänemarkreise in Kopenhagen. Am Vortag hatte der Ministerpräsident in Gesprächen mit dem dänischen Regierungschef Lars Løkke Rasmussen und dem dänischen Transportminister Ole Birk Olesen angekündigt, auf den schnellstmöglichen sechsspurigen Ausbau der Autobahn 7 vom Bordesholmer Dreieck bis an die dänische Grenze zu dringen. Zudem versicherte er, dass alles getan werde, damit das Projekt feste Fehmarnbeltquerung zügig voranschreite. Günther bekräftigte die Absicht, Mitte 2018 einen Planfeststellungsbeschluss vorlegen und 2020 mit dem Bau der Hinterlandanbindung beginnen zu wollen.