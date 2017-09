Ackerfestival sagt laut „Servus“

vergrößern 1 von 3 1 von 3

„Eigentlich ist es ein Ackerfestival wie immer. Die Stimmung ist toll, die Musik gut, alles läuft“, sagt Birte Ganser kurz bevor die letzte Band die Bühne beim zwölften und letzten Ackerfestival in Kummerfeld betritt. Von Wehmut ist bei der Vorsitzenden des Vereins Ackerfestival nichts zu spüren. „Ich glaube, richtig bewusst wird es mir erst, wenn alles abgebaut ist“, sagt Glaser. Nimmt sie sich Zeit für die letzten Bands oder nimmt sie das Festival anders wahr? „Ich hätte die Zeit dafür, aber irgendwie ist man doch immer mit einem Ohr bei der Organisation“, sagt Glaser schmunzelnd und tippt auf den Funkempfänger im Ohr.

„Ich bin supertraurig. Sehr wehmütig“, sagt Atze Schneider, Sicherheitschef des Ackerfestivals, der in diesem Moment im Backstagebereich auftaucht. „Ich habe gesehen, wie die Gäste großgeworden sind. Ich war schon auf unzähligen Festivals, aber keins ist so familiär wie hier. Das ist etwas ganz besonderes“, sagt Schneider. Die Gäste seien eigentlich immer freundlich. Bei den Band „Gasmac Gilmore“ und „Swiss & Die Andern“, die Punkrocker aus Hamburg sind die letzte Band am Sonnabend und damit die letzte des Festivals, steht Schneider vor der Bühne. „Das will ich nocheinmal erleben“, sagt er.

„Darüber denke ich auch die letzten beiden Tage nach“, sagt Glaser lachend auf die Frage, wie sie zukünftig die freie Zeit nutzen will. „Vielleicht im September mal ein gutes Buch lesen.“ Auch wenn das Ackerfestival vorbei ist, wolle sie sich, wie viele der etwa 150 ehrenamtlichen Helfer weiterhin engagieren. „Die Energie muss ja irgendwohin. Vielleicht gibt es ja andere Projekte, wo man mithelfen kann. Es wird aber schon seltsam sein, nicht sofort für das nächste Jahr planen zu müssen.“ Ein tränenreicher Abschied oder der große Auftritt ist nichts für die Vereinsvorsitzende: „Alle Besucher wissen, dass es das letzte Mal ist. Es wird keinen Big Bang geben.“

Bevor die letzte Band beginnt, ergreift Philipp Mandeep Singh das Mikrofon. Der Zettel in seiner Hand zittert. Sein Dank geht an alle Helfer, Techniker, Musiker, die Gemeinde Kummerfeld, die Sponsoren und besonders an „alle Mütter, die uns Essen gebracht haben“. „Es war eine supertolle Zeit. Hier sieht man, was man erreichen kann, wenn man etwas zusammen macht“, sagt Sing. Bevor es ihm zu emotional wird, prostet der dem Publikum zu. Einen Appell hat er aber noch: „Am kommenden Sonntag ist Wahl. Geht dahin und wählt Toleranz und Weltoffenheit.“ Nachdem die „Acker, Acker“-Sprechchöre verklungen sind, übernehmen die Punkrocker von „Swiss und Die Anderen“ die Bühne. Die letzte Akt der zweitägigen Party beginnt – wild, ausgelassen, politisch, aber mit wenigen Abschiedstränen. Doch als die letzten Töne verklungen sind, ist die Wehmut groß. „Vielleicht brauchen sie nur eine Pause und es gibt ein Revival“, hofft Eike Nuppnau-Casper, die früher ihre Kinder begleitete und heute selbst als Ehrenamtliche hilft. Auch Ganser lässt eine Hintertür offen: „Wer weiß, was zukünftig passiert.“ Einen Helfer hätte sie: Sicherheitschef Schneider. „Ich wäre sofort dabei“, sagt er. Doch vorerst geht die Ackerfestival-Familie getrennte Wege.