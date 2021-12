Voting des Tages : Achten Sie beim Einkaufen auf Verpackungsmüll?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

30. Dezember 2021, 18:00 Uhr

Bewusst ist es wohl fast jedem: Verpackungsmüll ist nicht gut für die Umwelt. Laut Angaben des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) gelangen jedes Jahr Millionen Tonnen des Plastikmülls in die Ozeane der Erde. Trotz einiger Teilerfolge nimmt der Verbrauch seit Jahren kontinuierlich zu. So fielen in Deutschland alleine im Jahr 2018 etwa 18,9 Millionen Tonnen Verpackungsabfall an – ein trauriger Rekord. Doch es gibt Gegenbewegungen. Immer mehr Supermärkte bieten Gemüse und Obst ohne Verpackung an. Gänzlich darauf verzichtet wird in sogenannten Unverpackt-Läden. Solche Geschäfte gibt es auch im Kreis Pinneberg. Unter anderem in Barmstedt und bald auch in Quickborn. Mehr dazu lesen Sie hier.

Achten Sie beim Einkaufen auf Verpackungsmüll? Ja, ich wähle bewusst Lebensmittel, die nicht verpackt sind. Nein, das ist mir zu umständlich. Ich kaufe regelmäßig in Unverpackt-Läden und auf Wochenmärkten ein. zum Ergebnis

