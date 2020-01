Voting des Tages : Achten Sie beim Einkaufen auf Fairtrade-Produkte?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

17. Januar 2020, 18:00 Uhr

Mehr Transparenz im Lebensmittelhandel: Vor allem Discounter geraten immer wieder in die Kritik für niedrige Lebensmittelpreise. Anlässlich der Grünen Woche will sich eine Gruppe mehrerer deutscher Lebensmittelhändlern dafür einsetzen, dass Bauern in weltweiten Lieferketten existenzsichernde Löhne erhalten.

Vertreter von Aldi, Lidl, Kaufland, Rewe, DM und Tegut wollen dazu an diesem Freitag gemeinsam mit Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) eine freiwillige Erklärung unterzeichnen und dazu beitragen, «Bauern- und Arbeiterfamilien in globalen Lieferketten einen menschenwürdigen Lebensstandard zu ermöglichen». Wir möchten wissen: