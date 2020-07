Voting des Tages : Achten Sie auf die Mülltrennung?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

22. Juli 2020, 18:00 Uhr

Das System der Mülltrennung hat sich in Deutschland eigentlich etabliert. Ob Altpapier, Glas, Verpackungsmaterial oder Gartenabfälle – jede Abfallsorte hat seine Tonne. Eigentlich ganz einfach. Einige Menschen im Kreis Pinneberg tun sich mit der Mülltrennung allerdings schwer. Ob aus Bequemlichkeit oder Unkenntnis landen viele Abfälle in der falschen Tonne. Wie die Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung (GAB) mitteilt, hat die Zahl der Fehlwürfe in diesem Jahr insbesondere seit der Umstellung auf die Gelbe Tonne noch einmal zugenommen. Kontrollen sollen die Trenn-Muffel jetzt ausfindig machen.

Wir möchten daher heute von Ihnen wissen:

Achten Sie auf die Mülltrennung? Ja, ich achte sehr stark darauf. Zum Teil, weil ich mir bei einigen Sachen nicht sicher bin. Nein, damit nehme ich es nicht so genau. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (Ausnahmen bestehen am Wochenende sowie an Feiertagen). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.