Anstoss – Die HSV-Kolumne : Abwehrchaos und Sturmflaute führen in den Abgrund

shz.de-Kolumnist Lars Zimmermann zur aktuellen Lage des HSV.

von Lars Zimmermann

15. April 2018, 10:00 Uhr

Hamburg | Nun ruhen alle Hoffnungen auf Freiburg. Wenn es mit dem Klassenerhalt des HSV noch etwas werden soll, muss der SC mitspielen. Die Freiburger müssen erst am Montag Mainz schlagen und dann am kommenden Sonnabend in Hamburg verlieren. Ansonsten hat sich das Thema Bundesliga für den HSV am kommenden Wochenende vermutlich erledigt.

Die geringen Chancen auf den Verbleib in der ersten Liga sind allerdings nach der gestrigen Niederlage in Hoffenheim ohnehin nur noch theoretischer Natur. Das Offensivspiel des Dinos war gegen Hoffenheim zeitweise sogar ganz ansehnlich, auch wenn ohne einen erstligatauglichen Mittelstürmer kaum Chancen herausgespielt wurden. Dafür schwamm die Abwehr gewaltig. Was vor allem Rick van Drongelen und Gotoku Sakai ablieferten, war eine Katastrophe und zeigt, dass es auch Titz nicht gelungen ist, die anfällige Defensive zu stabilisieren. Das kann man dem Trainer allerdings nicht vorwerfen. Schließlich kann er aus Ackergäulen innerhalb weniger Wochen keine Rennpferde machen. Gerade Sakai und van Drongelen sind für die Bundesliga zu langsam und technisch zu schwach. So schafft es der HSV einfach nicht, 90 Minuten ohne Gegentor zu überstehen.

Die Offensive hat zwar unter Titz deutliche Fortschritte gemacht, ist aber bei weitem nicht so gut, dass sie die defensiven Mängel kompensieren kann. Das klappt höchstens, wenn der Gegner so schlecht spielt wie in der vergangenen Woche Schalke 04. Den Gefallen dürften den Hanseaten aber nicht viele Mannschaften tun. So sieht es nach dem ersten Abstieg der Vereinsgeschichte aus. Mindestens fünf Punkte müssen die Hamburger in vier Spielen auf Mainz aufholen, um zumindest den Relegationsplatz zu erreichen. Dafür sind mindestens drei Siege erforderlich. Und die sind aufgrund der fehlenden Qualität unrealistisch.