Neun Themenkomplexe: zahlreiche Ideen: Vor der Kommunalwahl stehen die Halstenbeker Parteien aus CDU, SPD, Grüne, FDP und KWGP Rede und Antwort

von Dietmar Vogel

27. April 2018, 16:00 Uhr

Die Schallmauer ist durchbrochen: Insgesamt 18 044 Einwohner zählt die Baumschulengemeinde Halstenbek. Zur Kommunalwahl am Sonntag, 6. Mai, sind 14 433 wahlberechtigt. 168 gehen zum ersten Mal an die Urne – bei 14 Wahlbezirken. Dort organisieren jeweils sechs Wahlhelfer den korrekten Ablauf. Bis zum 20. April sind 1430 Briefwahlunterlagen ausgegeben worden. Unsere Zeitung lässt alle Parteien zu verschiedenen Themen Position beziehen.







CDU: Die Baumschulengemeinde Halstenbek muss maßvoll wachsen. Wir sind zu 100 Prozent dafür, einkommensschwachen Halstenbeker Familien und unter anderem auch jungen Menschen, wie zum Beispiel dem Nachwuchs der Feuerwehr oder Polizei, günstigen Wohnraum zugänglich zu machen. Baugebiete, wie sie vor unseren Toren zurzeit in Eidelstedt entstehen, lehnen wir ab.SPD: Die SPD möchte, dass zügig mehr bezahlbare genossenschaftliche Wohnungen in Bahnhofsnähe gebaut werden, damit beispielsweise Krankenpfleger, Kitabeschäftigte, Feuerwehrleute und Polizisten in Halstenbek wohnen können. Die anderen Fraktionen haben immer wieder die SPD-Anträge zum bezahlbaren Wohnraum abgelehnt oder vertagt: Darum ist die Kommunalwahl auch eine Abstimmung über bezahlbaren Wohnraum.Grüne: Wir wollen einen zukunftsweisenden Plan zur Entwicklung der Gemeinde, sowie eine sehr reduzierte Ausweisung von Baugebieten und den Erhalt von Grünflächen. Zum Wohnen im Grünen gehören für uns auch Naherholungsgebiete als Teil einer grünen Infrastruktur. Deshalb setzen wir uns für einen ortskernnahen Park ein.FDP: Da die Infrastruktur komplett überlastet ist, wollen wir vorerst keine neuen Baugebiete ausweisen. Mit dem von uns befürworteten Semmelhaack-Projekt wird eine erste, wenn auch kleine Entlastung kommen. Die Entwicklung auf der Greve-Fläche ist noch abzuwarten. Bezahlbarer Wohnraum wird zwar benötigt, er muss aber für alle Beteiligten und somit auch für Halstenbek selbst bezahlbar sein.KWGP: Wir werden die Bemühungen zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum unterstützen, werden dabei allerdings wohnungsbaugenossenschaftliche Projekte bevorzugen. Wir sehen dabei günstige Mieten ohne den späteren Wegfall der „Sozialbindung“.CDU: Der Zustand der Straßen ist in Halstenbek nicht optimal. Wir müssen einen Masterplan haben, wie wir die Straßen entsprechend instand setzen. Parallel geht es aber auch darum, die Rad- und Fußwege bürgerfreundlich zu gestalten.SPD: Viele Straßen, Fuß- und Radwege müssen dringend saniert werden. Als ersten Schritt hat der Gemeinderat auf der Grundlage eines SPD-Antrags beschlossen, die Haushaltsmittel 2018 für diesen Bereich um 60 000 Euro zu erhöhen. Es sollen verstärkt Reparaturarbeiten sowie Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung (Tempo 30), Schulwegsicherung und Barrierefreiheit umgesetzt werden. Wichtig ist die fußgängerfreundliche Umgestaltung der Kreuzung Haupt-/Frieden-/Poststraße.Grüne: Wir setzen uns ein für sichere und gut ausgebaute Straßenüberquerungen, Fuß- und Radwege sowie Temporeduzierungen.FDP: Für die Entlastung der neuralgischen Kreuzung Altonaer Straße/Lübzer Straße/ Autobahnen werden wir den Kreis in die Pflicht nehmen und den Druck erhöhen. Die Sanierung von vorhandenen Geh- und Radwegen ist eine vorrangige Aufgabe, insbesondere bei Schulwegen. Zur Verkehrsberuhigung für mehr Sicherheit vor allem für die schwächsten Verkehrsteilnehmer werden wir die Erweiterung der Gemeinschaftsstraße (Shared Space) im Ortskern vorantreiben.KWGP: Wir unterstützen dringlich erforderliche Infrastrukturmaßnahmen bei der Sanierung und dem Ausbau der Straßen, Kreuzungen und Autobahnzubringer. Wir wollen die „Verstauung“ in Halstenbek damit endlich beenden. Sichere Schulwege und mehr barrierefreie Fußwege sind unser Anliegen. Wir befürworten ein Radwegenetz in Halstenbek und Lärmschutzmaßnahmen an der Dockenhudener Chaussee/L104.CDU: Halstenbek hat in den vergangenen Jahren drei Kindergärten neu gebaut. Trotzdem ist der Bedarf an Krippenplätzen noch immer nicht gedeckt. Hier gilt es, weiterhin am Ball zu bleiben. Wir unterstützen aber auch weiterhin das Angebot an Tagesmüttern in Halstenbek.SPD: Es fehlen etwa 100 Krippenplätze, die wir so schnell wie möglich durch An- und Umbauten schaffen wollen. Im Elementarbereich ist die Zahl der Plätze zwar ausreichend, es fehlen aber Ganztagsplätze. Die SPD setzt sich dafür ein, dass die Zahl der Ganztagsplätze bedarfsdeckend erhöht wird. Wir befürworten ein Elternwahlrecht zwischen Kitas und Tagesmüttern.Grüne: Wir wollen eine gute personelle, räumliche, inhaltliche und technische Ausstattung für die Kitas und Schulen sowie ausreichend Kitaplätze. Besonderen Bedarf sehen wir bei den Krippenplätzen und Tagesmüttern für die U-Dreijährigen.FDP: Wir wollen einen professionellen Abenteuerspielplatz. Für die Jugendarbeit soll das JubA 23 ein eigenes, von der Schule losgelöstes Domizil erhalten. Den noch immer vorhandenen Mehrbedarf an Krippenplätzen decken wir durch weitere Plätze. Hier nehmen wir das Land und den Kreis in die Pflicht.KWGP: Wir unterstützen Maßnahmen, die bedarfsgerechte Kindergarten- und Krippenplätze sicherstellen und für Alle bezahlbar sind. Eine finanzielle Gleichstellung der „Tagesmütter“ gehört natürlich auch dazu.CDU: Die CDU ist maßgeblich am sehr guten Zustand unserer Schulen und Kindergärten beteiligt. Während die SPD vor gar nicht allzu langer Zeit noch einen gerichtlichen Baustopp für die inzwischen gut integrierte Grund- und Gemeinschaftsschule erwirken wollte, standen wir von Anfang an dafür ein, dass eine Sanierung der maroden Schulen auf dem Rücken der Schüler die denkbar ungünstigste Lösung ist.SPD: Zusätzlicher Schulraum ist nötig, beispielsweise beim Wolfgang-Borchert-Gymnasium. Die Verhandlungen mit dem Land über die Kostenübernahme sind von der Verwaltung zeitnah zu führen. Die SPD setzt sich für sichere Schulwege ein.Grüne: Wir werden unsere Schulen personell, räumlich und technisch weiter gut ausstatten. Die Sanierung der Grundschule Bickbargen muss wie geplant durchgeführt werden. Wir werden uns dafür stark machen, dass die Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek und das Borchert-Gymnasium ausreichend Räume und eine gute Ausstattung haben.FDP: Wir forcieren digitales Lernen. Bei der Erweiterung des WoBo drängen wir auf die Kostenübernahme durch das Land, denn nicht nur G 9 braucht mehr Räume, sondern schon bei der Planung des WoBo sind die Besonderheiten der Speckgürtellage nicht berücksichtigt worden, genauso wie bei der GGemS. Die GGemS entlasten wir durch ein neues/anderes Gebäude für das JubA 23. Die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Bickbargen läuft.KWGP: Die Sanierung der Grundschule Bickbargen ist uns ein Anliegen. Ein asphaltierter Schul- und Radweg zwischen Krupunder und dem Schützenplatz (entlang der S-Bahn) findet unsere Unterstützung. G 8 sehen wir als gescheitert an. Anstehende Umbauarbeiten zu G 9 werden wir positiv begleiten.CDU: Die kulturellen Angebote müssen erhalten und unter Vorbehalt der Finanzierbarkeit erweitert werden. Insbesondere der Kulturverein, aber auch die Theater AG des Gymnasiums, spielen hier eine herausragende Rolle.SPD: Die SPD bekennt sich zur zunehmenden Bedeutung von lebenslangem Lernen. Dazu gehören für uns gut ausgestattete Gemeindebüchereien, ein qualitativ hochwertiges Kursusangebot in der Volkshochschule (VHS) und ein hochwertiges Kulturangebot im Kulturkreis Halstenbek.Grüne: Wir setzen uns für eine starke VHS ein, die ihr breites Kursusangebot ausbauen kann. Die VHS trägt mit den Sprachkursen maßgeblich zur Integration der Geflüchteten bei. Beide Büchereien werden wir selbstverständlich erhalten, da sie im Landesvergleich hervorragend abschneiden.FDP: Über ein angemessenes Angebot im Ortskern sprechen wir mit den Kulturschaffenden. Hier ist allerdings auch die Kreativität und mehr Eigeninitiative der Kulturschaffenden selbst gefragt.KWGP: Die beachtenswerte und gute Arbeit des Kulturkreises werden wir auch in Zukunft positiv begleiten.CDU: Die Angebote für die Senioren sollen beibehalten werden. Auch die Unterstützung der sozialen Dienste durch die Gemeinde ist aufrecht zu erhalten. Projekte, wie zum Beispiel das im Volksmund unter Semmelhaack-Projekt bekannte Baugebiet, fördern das Zusammenleben von Jung und Alt.SPD: Wir setzen uns für die Teilhabe Älterer am sozialen Leben ein. Hierzu zählen barrierefreie öffentliche Einrichtungen, aber auch, dass Verbände und Organisationen das Ehrenamt weiter entwickeln. Die SPD unterstützt seniorengerechtes Wohnen und den Erhalt der Seniorenausfahrten.Grüne: Die gut angenommenen Angebote der Seniorenausfahrt wollen wir beibehalten. Beim Wohnungsbau wollen wir auch Angebote für Senior schaffen, die selbstbestimmt in neuen Wohnungen leben möchten.FDP: Wir fördern die Wahl eines Seniorenbeirats als Interessenvertretung und beratendes Organ. Barrierefreiheit bei Baumaßnahmen wird strikt beachtet beziehungsweise, wo erforderlich, nachgebessert. Die zweifelsohne vorhandene Angebotsvielfalt für Senioren bedarf einer Koordination und Publikation. Den Runden Tisch der Sozialverbände wollen wir wiederbeleben. Kultur und Senioren bringen wir zusammen, beispielsweise direkt im Seniorenzentrum. Betreutes Wohnen fördern wir.KWGP: Nicht in unserer Macht steht eine Steuerbefreiung für Rentner bis zu einem Jahreseinkommen von 76 200 Euro.CDU: Bisher ist es uns gelungen, den Charakter des Ortes zu erhalten. Dies ist auch unser Ziel für die kommenden Jahre. Unsere Bürger verdienen weiterhin eine gute Lebensqualität. Die Einwohnerzahlen werden – im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden – in allen Altersklassen zunehmen. Dies unterstreicht die Attraktivität unserer Gemeinde.SPD: Die SPD steht zum Leitbild der familienfreundlichen Gemeinde. Auf diese Weise wird Halstenbek auch künftig für junge Familien attraktiv bleiben, so dass die zahlenmäßigen Verschiebungen zwischen den Generationen vergleichsweise gering bleiben. Halstenbek bleibt eine Gemeinde für alle Generationen.Grüne: Halstenbek hat durch den Zuzug von Neubürgern eine relativ ausgewogene Altersstruktur. Wir werden die Infrastruktur so ausrichten, dass kulturelle Bildungs- und Freizeitangebote für alle Altersklassen vorhanden sind. Wohnchancen für ältere Bürger müssen ausgebaut werden.FDP: Die uns bisher bekannten Bevölkerungsprognosen berücksichtigen nach unserer Meinung die Speckgürtellage Halstenbeks nicht richtig. Der hohe Druck aus Hamburg hat die Balance zwischen starkem Zuzug von Familien und der Entwicklung der Infrastruktur aus dem Gleichgewicht gebracht, siehe Schulen und Kitas. Die Chance Halstenbeks, eine junge Gemeinde zu bleiben, ist gegeben.CDU: Halstenbek ist inzwischen auf mehr als 18 000 Einwohner angewachsen. Das Angebot an Sportstätten hat sich dagegen bisher nicht signifikant erhöht. Hier werden wir nachlegen müssen. Der Sportunterricht kommt oft viel zu kurz. Besonders das Sportprofil am Wolfgang-Borchert Gymnasium ist von zu wenigen Hallenzeiten gebeutelt. Wir als CDU setzen uns dafür ein, dass die Schulen und Vereine unterstützt werden.SPD: Die SPD setzt sich für gut ausgestattete Sportstätten ein. Im Jahr 2019 soll die Leichtathletikanlage am Bickbargen saniert werden. Ein Runder Tisch mit den Schulen und Vereinen zur weiteren Sportplanung ist sinnvoll.Grüne: Die Sportvereine leisten, meist ehrenamtlich, eine klasse Arbeit und verdienen unsere Unterstützung. Auch für die Integration der Geflüchteten sind sie ein wichtiger Partner. Bei steigenden Schülerzahlen und steigender Bevölkerung werden wir auch darüber nachdenken, ob die Kapazitäten, vor allem der Sporthallen, noch ausreichen oder wir zusätzlichen Hallenplatz brauchen.FDP: Die vorhandenen Sportanlagen werden saniert. Landesmittel werden konsequent eingefordert. Eine neue Halle auch für größere Veranstaltungen wird gebaut. Die Anlage eines Kunstrasenplatzes wird gefördert. Die Förderung der Vereine durch Geld- und Sachleistungen wird für alle transparent gemacht.KWGP: Wir begrüßen Eigeninitiativen unserer Sportvereine zur Sanierung und Neubau von Sportanlagen. Zuschüsse zu solchen Projekten von der Gemeinde steht die prekäre finanzielle Situation entgegen.CDU: Halstenbek muss mehr Einnahmen durch weitere Gewerbebetriebe generieren. Die CDU steht für die Ausweisung weiterer Gewerbegebiete. Keinesfalls dürfen die Gewerbesteuern noch weiter angehoben werden. Die Verwaltung muss den Betrieben vor Ort mit Rat und Tat zur Seite stehen.SPD: Wir setzen uns dafür ein, dass Haushaltsüberschüsse zur Rückführung der Verschuldung genutzt werden. Die SPD möchte lärm-, verkehrs- und emissionsarme Gewerbebetriebe auf den Greve-Flächen ansiedeln. Die Straßenausbaubeiträge werden abgeschafft.Grüne: Uns ist wichtig, generationengerechte Haushalte aufzustellen. Wir wollen Investitionen tätigen, die unsere Zukunft sichern, ohne die Einnahmesituation aus dem Blick zu verlieren. Wir wollen die Bürger von den Straßenausbaubeiträgen entlasten.FDP: Der Haushalt wird weiter konsolidiert und transparenter gemacht. Bestehendes Gewerbe wird stärker und besser betreut, um Abwanderungen zu minimieren. Das Problem der fehlenden Gewerbeflächen wird konstruktiv angegangen. Zurzeit ist nur noch die Greve-Fläche verfügbar.KWGP: Die prekäre Finanzlage müssen wir in den Griff zu bekommen. Dazu gehört, den defizitären Verwaltungshaushalt schnellstens zu sanieren. Für uns ist ein ausgeglichener Verwaltungshaushalt oberstes Ziel. Wir wollen dieses Ziel durch Erhöhung des Einkommensteueraufkommens und durch verstärkten Bau von bezahlbarem Wohnraum erreichen. Für uns sind gute Straßen Adern der Wirtschaft und niedrige Steuern ein Geschenk für alle.