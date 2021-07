Kreis Pinneberg in Kürze : Abschlussbericht zur Explosion in Horst +++ Erste Anträge in SH wegen Impfschäden +++ Die Top-Acts beim Headbangers

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 22. Juli wichtig ist.

Horst Vier Monate nach der verheerenden Hausexplosion in Horst am Hermann-Löns-Weg am Mittwoch, 24. März haben die Behörden ihre Ermittlungen zur Unglücksursache eingestellt. Wie die Polizeidirektion Itzehoe am Mittwoch (21. Juli) mitteilte, konnte nicht festgestellt werden, was die Explosion ausgelöst hat. Zwei Hausbewohner kamen bei dem Unglück ums L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.