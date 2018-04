Abschied von historischem Bau

Etwa 100 Jahre altes Hasloher Bahnhofsgebäude soll abgerissen werden

von Ute Springer

20. April 2018, 16:00 Uhr

Zugegeben: Seitdem es dort mehrfach gebrannt hat, ist das Gebäude am Hasloher AKN-Bahnhof alles andere als repräsentativ für den Ort und wurde im Volksmund auch gern mal als „Haslohs Rote Flora“ bezeichnet. Dennoch: Für lange Zeit war es die Visitenkarte des Dorfs – zumindest für Bahnreisende.

Dieses Bild soll bald schon der Vergangenheit angehören. Im jüngsten Bau- und Wegeausschuss der Gemeinde stellte Dirk Meier von der Hamburger Vermögensverwaltungsgesellschaft Thipa 341 die Pläne für einen Neubau in der Ladestraße 2 vor. „Das Gebäude ist in einem schlechten Zustand. Dennoch haben wir geprüft, ob eine Sanierung möglich ist“, erläuterte Meier. Allerdings habe sich herausgestellt, dass dies hoffnungslos sei und deshalb nur ein Abriss in Frage komme.

„Auch das neue Gebäude soll ein Bahnhofsgebäude sein. Mit den Bäumen in der Umgebung bleibt die Insellage erhalten“, so der Vertreter der neuen Eigentümer des Geländes. Geplant sei ein kubischer Bau mit Staffelgeschoss. „Es soll kein erdrückender Neubau sein“, betonte Meier. Mit einer Firsthöhe von 9,23 Metern sei das Gebäude niedriger als das jetzige und liege im Mittel der Höhen der benachbarten Häuser.

Geplant sind derzeit elf Wohneinheiten sowie eine ebenerdige Gewerbeeinheit. „Dort könnte ein Kiosk, Coffeeshop, Bistro oder sogar ein Restaurant untergebracht werden“, stellte Meier vor. Sieben Ein-Zimmer-Appartments, von denen zwei barrierefrei sein sollen, eine Zwei-Zimmer-, zwei Drei-Zimmer- sowie eine Vier-Zimmer-Wohnung sind vorgesehen. „Die kleinen Appartments könnten von Studenten, die Wohnungen von Familien bezogen werden. So herrscht ein guter Mix an Mietern“, erläuterte Meier. Zwölf Stellplätze am Haus sollen für ausreichend Parkmöglichkeiten der Bewohner sorgen. Um den Bahnhofs-Charakter zu unterstreichen, werde an beiden Seiten groß der Schriftzug „Hasloh“ angebracht.

„Das ist eine tolle Entwicklung“, sagte Eileen Rohrbach (SPD) und schlug vor, in diesem Zusammenhang auch gleich über die Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes zu diskutieren. „Ich finde gut, dass die vorhandenen Baumreihen stehen bleiben werden“, sagte Hans-Joachim Weidtmann (SPD). Seine Frage, wie hoch der Quadratmeter-Preis für die Wohnungen sein werde, konnte Meier noch nicht beantworten. „Darüber gibt es noch keine Kalkulation. An anderer, ungefähr vergleichbarer Stelle liegt er – bitte ohne Verbindlichkeit – bei etwa elf Euro“, sagte er.

Eckhard Stapelfeldt (FDP) erkundigte sich, ob die Pläne bereits dem Kreisbauamt vorgelegt worden seien. „Nein, wir haben bis jetzt noch kein offizielles Verfahren in Gang gesetzt“, lautete die Auskunft Meiers.