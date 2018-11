Abschied von den Ilo-Werken

Die Abrissarbeiten auf Pinnebergs neuer Mammutbaustelle sind gestartet / 25 Arbeiter und sechs Bagger sind im Dauereinsatz

von Felisa Kowalewski

03. November 2018, 16:22 Uhr

Ein Rumsen und Rütteln, Berge von Metallstrieben und Betonbruch, halb abgerissene Gebäude: Auf der Riesenbaustelle der ehemaligen Ilo-Motorenwerke in Pinneberg rollen seit Oktober die Bagger – gut versteckt hinter einem ein Kilometer langen Bauzaun. Auf dem Gelände will die Firma Matrix 360 Wohneinheiten schaffen: den zukünftigen Ilo-Wohnpark. 100 Millionen Euro fließen in das Projekt. Doch bevor gebaut wird, müssen die alten Industriehallen von 1913 weichen: Derzeit arbeitet die Hamburger Abbruchfachfirma Wilko Wagner am Abriss.

„Das ist ein großer Auftrag für uns“, sagt Bauleiter Henrik Gehrig. Etwa 25 Mitarbeiter sind vor Ort und arbeiten an der Entkernung, Sanierung sowie am Abriss. Gehrig erläutert: „Bei der Entkernung holen wir händisch alles raus, was nicht mineralisch ist.“ Sprich alte Lampen oder Mobiliar. Anschließend startet die Sanierung. „Das ist tatsächlich wie bei einer Sanierung, wenn man die Räume hinterher wieder nutzen will: Danach muss alles schadstofffrei sein“, sagt Gehrig. Das ist aufwendig, aber nötig, denn die Baumaterialien werden wiederverwertet – bis auf belastetes Material, das je nach Entsorgungsstufe getrennt werden muss. „Hier haben wir zum Beispiel ganz viel Dachpappe mit Asbest. Auch im Asphalt können Schadstoffe sein“, erläutert Gehrig. Eine Besonderheit an den Ilo-Werken: In der Fertigung wurde viel mit Ölen gearbeitet. „Bis in die 1980er Jahre hinein ist man damit relativ sorglos umgegangen, deshalb wurden alle Decken untersucht“, erläutert er. Vor Start der Abrissarbeiten gab es ein Schadstoffgutachten und eine Begehung.

Mehrere schwere Bagger graben sich in die Ilo-Gebäude. Weitere arbeiten sich durch den anfallenden Schutt – mindestens 30 000 Tonnen werden davon anfallen. Vieles von dem zerkleinerten Material wird weiterhin genutzt: „Manches wird hier wieder eingebaut, anderes wird zum Beispiel für den Straßenbau benutzt. Es geht alles wieder in den Kreislauf“, sagt Gehrig. Das sei gesetzlich so vorgeschrieben. Während ein Bagger Beton von Trägern trennt – das sogenannte „Bröseln“ – werden Metalle, Gips und Holz auf großen Haufen einzeln sortiert – ebenfalls von Baggern. Aktuell sind sechs der großen Maschinen auf der Baustelle im Einsatz. Der Abrissbagger bringt stolze 45 Tonnen auf die Wage – die kleineren Sortierer nur 25. Mehrere Gebäude – inklusive des Pförtnerhäuschens – sind inzwischen Geschichte. Eine Herausforderung für die Arbeiter war der markante Ilo-Schornstein, der 46 Meter hoch war und in der letzten Oktoberwoche fiel. Gehrig berichtet: „Wir haben einen 300-Tonnen-Kran dafür hergeholt.“ Dieser hatte eine Reichhöhe von 60 Metern. Am oberen Ende wurde ein Korb befestigt, aus dem heraus Mitarbeiter mit Presslufthammern die Ziegel abbrachen. „Das Material ist belastet durch den Rauch im Schornstein und es durfte nichts in die Mühlenau fallen“, sagt Gehrig – der Fluss ist nur sechs Meter entfernt. „Wir haben das Material ins Innere des Schornsteins fallen lassen, zur Sicherheit aber auch ein Fallbett gebaut“, erläutert er. Zudem sei eine Gummimatte aufgehängt worden, um die Mühlenau zu schützen, und der Abbruch wurde mit Planen vor Regen und Ausspülung geschützt.

Aktuell macht sich die Firma an den Abriss der Hallen. „Die stammen alle aus einer anderen Zeit, weil sich die Produktion immer verändert hat“, sagt Gehrig. Seine Mitarbeiter holen derzeit den Gussasphalt aus den Hallen. Anschließend folgt auch deren Abriss. „Bei der Übergabe ist alles eine große Sandfläche“, sagt Gehrig. Er schätzt, dass die Arbeiten Anfang 2019 abgeschlossen sind. Wenn alles gut geht: „Es gibt immer Überraschungen.“