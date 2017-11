Region Pinneberg in Kürze : +++ Abschied vom Halunder Jet +++ Selbstvertrauen und Zuversicht +++ Fahrerflucht in Quickborn +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa 1 von 1

von shz.de

erstellt am 15.Nov.2017 | 06:00 Uhr

Schleswig-Holstein Die Helgolandfähre „Halunder Jet“ geht wohl etwas später auf große Fahrt als geplant. Gestern konnte das Schiff wegen starkem Wind noch nicht auf den Frachter geladen werden, der die Fähre nach Kanada bringen soll. Heute soll es einen neuen Versuch geben. Die „Halunder Jet“ hat 15 Jahre lang von Hamburg aus über Wedel und Cuxhaven Helgoland befördert. Der Katamaran soll künftig zwischen Vancouver und Victoria eingesetzt werden. Für die Fahrt nach Helgoland ist derzeit ein neuer und größerer Katamaran im Bau.

Pinneberg Vom Drama bis zum Schwank: Die „Waldenauer Speeldeel“ steht bereits seit 70 Jahren für ein beachtliches kulturelles Niveau. Aktuell ist das Ensemble mit fünf Vorstellungen in Pinneberg und Schenefeld am Start. Am Freitag, 17. November, ist im Gemeinschaftshbaus Waldenau-Datum die Premiere des Stücks „Dat Utloopmodell“. Es ist eine plattdeutsche Komödie in drei Akten von Hermann Eistrupp.

Elmshorn Sein persönliches Auftreten stärken und Strategien kennenlernen, mit denen man persönliche Probleme besser bewältigt – dieses Ziel hat laut Veranstalter der Workshop „Stark in schwierigen Situationen und Krisen“. Organisiert wird das Treffen für Frauen am Donnerstag, 7. Dezember, vom Frauentreff Elmshorn. Der Workshop wird geleitet von der Beraterin Ilona Winkler. Los geht es um 13 Uhr. Die Kosten liegen bei fünf Euro. Anmeldung unter Telefon (04121) 6628.

Quickborn Die Polizei sucht den Fahrer eines Volvo V40 ohne Kennzeichen, der nach Zeugenaussagen einen Unfall verursacht und sich dann aus dem Staub gemacht hat. Der Mann war am Sonnabendmittag offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Ulzburger Landstraße in Richtung Harksheider Weg unterwegs, nahm einem anderen Autofahrer dabei die Vorfahrt und fuhr in Schlangenlinien. In Höhe der Hausnummer 226 prallte das Fahrzeug gegen den rechten Bordstein und geriet von dort aus nach links auf die Gegenfahrbahn. Die Fahrt endete schließlich an einem Friedhofszaun. Zeugen, die dem Mann in ihren Autos gefolgt waren, sagten später aus, er sei an der Unfallstelle ausgestiegen, habe beschädigte Fahrzeugteile eingesammelt, kurz telefoniert und sich dann zu Fuß entfernt. Als die Beamten schießlich eintrafen, war von dem Fahrer nichts mehr zu sehen. Allerdings stellten sie seinen Volvo sicher und suchen nun nach weiteren Zeugen, darunter auch den Fahrer eines schwarzen Nissan. Der Unfallfahrer ist etwa 1,90 Meter groß, 45 Jahre alt und von schlanker Statur. Er hat lange Haare und machte einen etwas verwahrlosten Eindruck. Bekleidet war er zum Zeitpunkt des Unfalls mit einem blauen Arbeitsoverall mit Schriftzug, einer blauen Jacke und einer blauen Cap.

Haseldorf Der Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf tagt morgen Abend ab 19.30 Uhr öffentlich im Restaurant „Haseldorfer Hof“, Hauptstraße 32. Auf der Tagesordnung stehen die Entwicklungen wesentlicher Steuererträge der Gemeinde, die Genehmigung von Haushaltsüberschreibung, der Erlass einer Haushaltssatzung für das Jahr 2018, die Aufteilung der Kosten für die Kindertagesstätte Elb-Arche mit der Gemeinde Haselau und der Kita-Haushalt. Zudem wollen die Gemeindevertreter Fördermöglichkeiten für einen Spielplatz erörtern und darüber diskutieren, ob ihm Rahmen des Ausbaus des Breitbandnetzes auch Fußwege saniert werden sollen.

Hamburg Dank sprudelnder Steuereinnahmen will der rot-grüne Hamburger Senat auf die angekündigte und heftig kritisierte Straßenreinigungsgebühr verzichten. Nach ursprünglichen Plänen des Senats sollten Grundstückseigentümer pro Monat 59 Cent je Grundstücksfrontmeter zahlen. Grund für das Einlenken des Senats sind günstigere Steuerprognosen.