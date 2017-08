Nach 35 Jahren : Abschied im Rathaus in Quickborn

vergrößern 1 von 2 Foto: Ute Springer 1 von 2

Quickborn | Die Stadt vorausschauend gestalten, ein angenehmes Lebensumfeld schaffen: Das sei Friederike Lattmann während ihres erfolgreichen Berufslebens ganz hervorragend gelungen, fasste Quickborns Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) das Werk der Stadtplanerin zusammen. Während seiner Laudation anlässlich des kurz bevorstehenden Ruhestands erinnerte er gemeinsam mit Lattmann an die großen und zahlreichen kleinen Projekte, die in den vergangenen 35 Jahren über ihren Schreibtisch gegangen waren.

„Es war nicht primär das Bauen, sondern den Rahmen dafür zu gestalten und Lebensqualität zu schaffen, was Ihre Aufgabe ausmachte“, betonte Köppl. Oft sei es schwierig gewesen, gute Ideen umzusetzen, weil sich der Gesamtplan, der dahinter stecke, vielen Bürgern erst später erschlossen habe. „Wir haben in Quickborn eine kritische Bevölkerung – was ja auch gut ist. Doch manchmal waren es schon anstrengende Beteiligungsprozesse“, sagte Köppl. So habe es beispielsweise drei Anläufe gebraucht, um die Umgestaltung der Innenstadt in Angriff zu nehmen.

„Die Quartierbildung ist in Quickborn sehr gut gelungen, es gibt hier keine Problemviertel“, betonte der Bürgermeister. Aufkeimenden sozialen Schwierigkeiten sei mit Hilfe von guter Planung und Unterstützung der Bauherren begegnet worden, was zu positiven Ergebnissen geführt habe. „Ihre Arbeit umfasste ein sehr breites Spektrum, auch der Erhalt der Naturräume gehörte dazu“, führte Köppl weiter aus. Holmmoor, Himmelmoor, die Pinnau-Niederung – im Spannungsfeld zwischen Umweltschutz und Weiterentwicklung sei vorausschauendes Arbeiten vonnöten.

Lattmann blickte dann auf die drei Stationen, die sie im Rathaus durchlaufen hat, zurück: Auf den Start als Planungsleiterin im Bauamt 1982 folgte 1993 die Bauamtsleitung bis 2006. Seitdem war sie Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung. „Der Start war schwierig, doch im Rückblick betrachtet war es der richtige Schritt“, gab Köppl zu und Lattmann stimmte zu.

Ihr erster Eindruck von Quickborn nachdem sie aus Darmstadt in den Noprden gekommen war? „Die Stadt hat das Potenzial, um aktiv etwas zu bewegen. Auch die Situation mit den drei Stadtteilen fand ich spannen“, sagte Lattmann. Ihre erste Aufgabe sei das Überplanen von Renzel gewesen. Gescheitert seien dagegen die Pläne zur Umgestaltung der Innenstadt und die Errichtung eines Technologie- und Tagungszentrums am Halenberg. „Dafür ist dort jetzt die Comdirect-Bank – trotz des Scheiterns ist etwas Positives entstanden“, so Lattmann im Rückblick.

Während Friederike Lattmanns Arbeitszeit sind diese großen Projekte umgesetzt worden: Wohngebiete „Prophetensee-Siedlung“, „Schriftsteller-Siedlung“ und „Blumenviertel“ sowie zwei Bauflächen „Junges Wohnen“ sowie die Gewerbegebiete „Halenberg“, „Güttloh“ und „Hohenbeksmoor“. Außerdem wurde erstmals ein Landschaftsplan aufgestellt und umgesetzt. Dies hat die gute Bilanz bei Ausgleichsflächen und ein Ökokonto zur Folge. Des Weiteren wurden die Entwicklung von Wälder, Knicks und Moorlandschaften vorangetrieben. Lattmann war am Stadtentwicklungs-, Wohnungsbaumarkt- und Einzelhandelskonzept beteiligt, erstellte Lärmaktionspläne und wirkte an zahlreichen Planfeststellungsverfahren mit.

In der Zeit als Bauamtsleiterin bewegte die Stadtplanerin zahlreiche Projekte: Ein neuer Flächennutzungsplan und der erste Landschaftsplan wurden erstellt, das Freibad wurde saniert, mehrere Regenrückhaltebecken gebaut, die Stadtentwässerung verbessert und Unterkünfte für Aus- und Umsiedler errichtet. „Außerdem haben wir erfolgreich heftige Gerichtsprozesse geführt und beispielsweise so den Bau einer Bauschuttrecyclinganlage verhindert“, berichtete die 65-Jährige. Auch ein Vergleich in der Klage zur Flughafenerweiterung sei von der Stadt erreicht worden. 1997 schließlich gelang die Überplanung der Innenstadt. „Sie war so desolat, dass viele Bürger mich darauf ansprachen und nachfragten“, sagte Lattmann. Mit Hilfe von guten Mitarbeitern, Fachleuten und Partner sei dies möglich gewesen.

„Ich habe mir ganz Quickborn erradelt und erlaufen, um ein Gespür für die Stadt zu bekommen und die Anforderungen zu erkennen“, erläuterte die Planerin. Zudem sei dies auch immer eine Art der Erfolgskontrolle gewesen. „Meine Arbeit war von fruchtbaren Diskussionsprozessen und gegenseitigem Respekt geprägt – und von wunderbaren Teams“, so die zukünftige Pensionärin. Sie freue sich jetzt darauf, mehr Provatleben und Zeit für Freunde und Verwandte zu haben.

Als Nachfolger stellte Köppl Felix Thermann vor, der bereits seit acht Jahren Teil Lattmanns Teams ist. „Ich habe das große Glück, dass mich mein Beruf auch privat interessiert“, sagte der 43-Jährige. Die Entwicklung von Städten sei spannend und Quickborn groß genug für Projekte ohne jedoch dabei unübersichtlich zu werden, so der studierte Stadtplaner. „Die Qualität des Landschaftsraums ist hoch und es gilt, sie zu erhalten“, betonte Thermann. Die steigende Nachfrage nach Wohnungen bringe auch Aufgaben in der sozialen Infrastruktur mit sich und müsse schon bei der Planung strategisch berücksichtigt werden. „Dabei gibt es immer mehrere möglich Lösungen – es handelt sich hier ja nicht um naturwissenschaftliche Gesetze“, erklärte Thermann.

Das Gestalten des Lebensumfelds von Menschen sei eine Aufgabe, die ihn erfülle. „Sie ist auch mit viel Verantwortung verbunden. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und bin positiv gestimmt.“

von Ute Springer

erstellt am 17.Aug.2017 | 10:00 Uhr