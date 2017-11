Abgeordnete stehen vor Neuwahl

vergrößern 1 von 4 Foto: cpe 1 von 4





von Tobias Thieme

erstellt am 21.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Patrick Lindner, Bundesvorsitzender der FDP, hat am Sonntagabend die Bombe platzen lassen. Eine Jamaika-Koalition wird es nicht geben. Die Zeichen stehen auf Neuwahl. Das sagen die drei Bundestagsabgeordneten aus dem Kreis Pinneberg zum Ende der Sondierungsgespräche:

Für Ernst Dieter Rossmann, SPD-Abgeordneter aus Elmshorn, kam die Nachricht nur zum Teil überraschend. „Ich hatte es zwar für möglich gehalten, dass es eine Einigung gibt. Aber das auf einer Jamaika-Koalition kein Segen liegt, war klar“, sagt Rossmann.

Ob die Gräben zwischen Grünen und CSU oder zwischen Grünen und FDP am tiefsten waren, ist für den Parlamentarier nicht entscheidend. „Kern des Problems ist das Unvermögen von Angela Merkel. Sie hat die Dinge treiben lassen. Merkel ist eine Kanzlerin ohne Visionen, die immer abwartet. Diese Eigenschaften haben sich jetzt gerächt.“ Rossmann schiebt nach: „Merkel wird nun klären müssen, ob sie noch die richtige Kanzlerin ist.“ Der Elmshorner bemängelt, dass wichtige Themen in den Sondierungsgesprächen keine Rolle gespielt hätten. „Von sozialer Gerechtigkeit und dem Schutz der Arbeitnehmer etwa war nichts zuhören.“

Eine Minderheitenregierung ist für Rossmann eine schlechte Variante: „Das bringt nicht die nötige Stabilität.“ Dass Neuwahlen die AfD stärken könnten, glaubt Rossmann nicht. „Die AfD hat ihren Zenit überschritten. Sie hat nirgendwo etwas Positives bewegt. Viele, die AfD gewählt haben, werden sich fragen, wofür das gut war.“

Ob die SPD bei Neuwahlen wieder mit Martin Schulz ins Rennen geht? „Das wird nun in den Parteigremien entschieden. Ich bin kein Prophet, aber ich sehe, dass Martin Schulz großen Rückhalt in der SPD hat.“ Rossmann bekräftigte die Aussage der SPD, nicht in eine neue große Koalition einzutreten: „Wir stehen zu unserem Wort.“

Große Projekte wird die Regierung zwischen den Wahlen wohl nicht anpacken. Rossmann sieht das gelassen: „Das ist immer so, wenn neue Mehrheiten gefunden werden müssen. Aber das wirft Deutschland nicht um. In wichtigen außenpolitischen Fragen etwa oder wenn es um Einsätze der Bundeswehr geht, bleibt das Parlament ja handlungsfähig.“

Michael von Abercron, CDU-Abgeordneter ebenfalls aus Elmshorn, wurde von Lindners Ansage überrascht. Mit der Abschaffung des Solis und der Perspektive auf ein Einwanderungsgesetz habe die FDP zwei ihrer Forderungen weitgehend umsetzen können. „Dass die Liberalen von ihrer Verantwortung zurückweichen, lässt vermuten, dass dies aus rein wahltaktischen Gründen passiert“, sagte von Abercron. „Ich schließe mich der Position des Bundespräsidenten an. Der Souverän hat am 24. September eine Entscheidung getroffen und diese Entscheidung ist zu respektieren. Es ist unsere Aufgabe, daraus eine Regierung zu formen.“

Die Regierungsbildung direkt nach dem ersten gescheiterten Versuch abzulehnen, würde zurecht den Unmut des Volkes heraufbeschwören. „Das Volk hat sich nicht ,verwählt’. Ich appelliere an alle meine Kollegen im Parlament, auch die der SPD, ihrer Verantwortung gerecht zu werden.“

Neuwahlen sind nach Ansicht von Abercrons heikel. „Die Hürden wurden durch die Mütter und Väter des Grundgesetzes besonders hoch gesetzt. Neuwahlen direkt nach der Wahl sind eine Unart der 1930er Jahre, die in der Bundesrepublik in den Geschichtsunterricht und nicht an die Wahlurne gehören.“ Ob Neuwahlen auch neue Mehrheitsverhältnisse brächten, sei ungewiss.

Im Gegensatz zu Rossmann sieht von Abercron die Arbeit der Kanzlerin während der vergangenen Wochen positiv. „Angela Merkels Rolle in den Sondierungen wird von fast allen Beteiligten als besonders konstruktiv dargestellt“, sagt der Elmshorner Politiker. In einer Direktwahl hätte Merkel die Kanzlerschaft gewonnen, glaubt von Abercron. „Sie nun nicht als Kanzlerin zur Wahl aufzustellen, wäre ein Betrug am Wähler durch meine Partei, denn gerade in

dieser schwierigen Phase braucht Deutschland die Erfahrung der Kanzlerin.“

Auch Linken-Abgeordnete Cornelia Möhring sagt: „Der Abbruch der Gespräche war überraschend, weil ich, allerdings mit zunehmender Besorgnis, wahrgenommen habe, wie weit die Grünen zu Zugeständnissen bereit waren, um Macht übernehmen zu können.“ Doch sie relativiert: „Wenn ich mir rückblickend die Statements von Patrick Lindner und Wolfgang Kubicki anschaue, entsteht der Eindruck, als hätten sie von Anfang an kein anderes Ende der Verhandlungen gewollt.“ Nach Ansicht Möhrings ist Merkel als Kanzlerin gescheitert: „Sie wurde bei der Wahl abgestraft. Nun scheitert sie bei der Regierungsbildung. Das Ende von Jamaika ist der Anfang vom Ende der Ära Merkel.“

Das Ende der Gespräche ist für Möhring positiv: „Ich bin nicht traurig, dass diese Koalition für die Reichen nicht zustandekommt. Die für die Mehrheit der Bevölkerung wichtigen Themen sind den Sondierern nichts wert. Sozialpolitik, Armutsbekämpfung, die Wiederherstellung des Sozialstaats sind bei ihnen Leerstellen.“

Vor einer Neuwahl ist Möhring nicht bang. Die Linke sagt aber auch: „Wir haben einen gewählten Bundestag. Und der soll arbeiten. Wir beantragen, die Ausschüsse einzusetzen, die es in der letzten Legislaturperiode gab. Die geschäftsführende Regierung arbeitet ja auch weiter.“

Eine Minderheitsregierung ist für die Linke durchaus von Vorteil. „Neuwahlen hießen weitere Monate Stillstand. Regieren heißt nicht, bequem durchzumarschieren, sondern Ringen um Lösungen. Eine nicht ganz so stabile Mehrheit bietet das Potential, wieder wirklich im Parlament zu debattieren, um die besseren Argumente zu streiten“.