Farbreste und Hausmüll : Abfall illegal entsorgt: Polizei sucht Müllsünder aus Quickborn, Klein Nordende und Pinneberg

An drei Orten im Kreis Pinneberg haben bislang Unbekannte illegal Müll entsorgt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

von Caroline Hofmann

09. Juni 2020, 14:47 Uhr

Kreis Pinneberg | Im Kreis Pinneberg waren wieder Umweltsünder unterwegs. Das teilte die Polizeidirektion Bad Segeberg mit. Demnach fanden die Beamten in der Gemeinde Klein Nordende und den Städten Pinneberg und Quickborn gleich mehrere Behälter und Müllsäcke, die illegal entsorgt worden waren.

In Klein Nordende bei Elmshorn (Kreis Pinneberg) stellten Beamte des Ermittlungsdienstes Umwelt- und Verbraucherschutz des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn am Dienstag (9. Juni) die Abfallablagerung am Finkhörn fest. Vier gelbe Säcke mit Renovierungsabfall, Farbresten und Leuchtstoffröhren fand die Polizei vor Ort.

Behälter mit Lacken, Altöl und Pflanzenschutzmitteln

Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Pinneberg entdeckten am Montag (8. Juni) auf einem Lagerplatz an der Anschlussstelle Pinneberg-Nord (A23) diverse Behälter unter anderem mit Holzschutzmitteln, Farben, Lacken, Altöl und Pflanzenschutzmitteln.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich in Quickborn. Dort hatten Unbekannte am Samstag (6. Juni) circa 150 Meter vor der Einmündung zur Autobahnraststätte Holmmoor zwei Kubikmeter Hausmüll entsorgt. Die Beamten der Polizeistation fanden unter anderem Farbeimer, Fliesenkleber, leere blaue Fässer, einen Eisschrank und einen Dampfreiniger.

Die Beamten des Umweltschutztrupps des Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn haben in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Jetzt suchen sie nach Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer (04121) 40920 entgegen.

