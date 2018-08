Abercron fordert gemeinsame Aktion

Diskussion mit SPD-Politiker Rossmann um Asyl und Innenminister Seehofers Masterplan geht weiter

von Bernd Amsberg

08. August 2018, 16:00 Uhr

Das Thema Zuwanderung und Integrationspolitik erhitzt seit Wochen die politischen Gemüter in der Bundeshauptstadt. Und auch die beiden Bundestagsabgeordneten aus dem Kreis Pinneberg, Michael von Abercron (CDU) und Ernst Dieter Rossmann (SPD), mischen munter mit. Sie streiten seit Wochen über den Masterplan Asyl von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

Rossmann hatte den CSU-Politiker kritisiert und dessen Vorschläge zum Thema Asyl als „Privatplan“ abgetan. Seehofer habe das Thema Integration in seinem Plan im Wesentlichen ignoriert.

Abercron hält nun erneut dagegen: „Der vom Innenminister vorgelegte Masterplan ist ein hilfreicher Beitrag, um in Zukunft die in der Vergangenheit entstandenen Probleme im Asyl-Anerkennungsverfahren nicht zu wiederholen. Die aktuelle Situation in Spanien zeigt, dass das Thema Migration aus Afrika eine riesige und dauerhafte Herausforderung bleibt und der Masterplan von Minister Seehofer erstmals Lösungsansätze aufzeigt.“

Integrationspolitik sei eine Querschnittsaufgabe, die nicht ausschließlich in die Zuständigkeit des Innenministers gehöre, so Abercron. Die Kritik und die von Rossmann aufgeführten Aufforderungen, operative Maßnahmen im Bereich der Integrationspolitik umzusetzen, treffe ebenso für Sozial- und Arbeits-, Bildungs- und Forschungsministerium sowie auf Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, Job-Center und Arbeitsämter auf Bundesebene zu. Anstrengen und sich um Verbesserungen bemühen müssten sich alle.

Länder und Kommunen seien ebenfalls betroffen, wenn es um die Beschaffung von Wohnraum und die Umsetzung von Maßnahmen im Bildungsbereich gehe. Das gleiche gelte für die Schaffung von Kindertagesplätzen und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche, die in die Gesellschaft integriert werden sollen.

„Zwingend erforderlich ist eine konzertierte Aktion aller Beteiligten, wenn es gelingen soll, die in vielen Bereichen erarbeiteten Vorschläge und verabschiedeten Handlungskonzepte, zur Integration wie zum Beispiel die der Kreise in Schleswig-Holstein, in die Tat umzusetzen“, sagte der Christdemokrat. „Forderungen aufzustellen und in Stellungnahmen auf dem Papier oder im Internet festzulegen, was alles im Bereich der Integration für Menschen mit Migrationshintergrund oder für anerkannte Asylbewerber getan werden müsste, ist das eine.“ Es reiche nicht aus, Kritik nur an das Bundesinnenministerium zu richten und die Finanzierung dieser Konzepte von Bund und Ländern sicherzustellen. Hier gebe es Handlungsbedarf.

„Wir brauchen Politiker die dafür sorgen, dass Problemlösungen angeboten und finanziert werden. Nur so kann es gelingen, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen“, sagt der CDU-Mann. Rossmann fordert er auf, ihn dabei zu unterstützen.