Abenteuer in Ostafrika erleben

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Weiße Strände, 30 Grad im Schatten, Tiere in freier Wildbahn erleben – das klingt nach einem Traumurlaub in der Südsee. Doch Natascha Janke (24) aus Pinneberg reist nicht etwa nach Afrika, um dort die Beine baumeln zu lassen, sie möchte die einheimische Kultur intensiv kennenlernen und in einer lokalen Schule in Tansania oder auf der halbautonomen Insel Sansibar, die zu Tansania gehört, arbeiten.

Janke macht momentan ihren Bachelor of Arts an der Europa Universität in Flensburg und studiert die Fächer Deutsch und Geschichte auf Grundschullehramt. Bevor sie ihren Master macht, wollte sie gern noch einmal mit der Organisation „Weltwärts“ ins Ausland, um eine fremde Kultur kennenzulernen. „Meine Familie war zunächst etwas skeptisch. Sie haben gedacht, dass ich erstmal zu Ende studiere und nicht noch einmal weggehe.“ Mittlerweile wird sie sehr durch ihre Eltern und vor allem ihren Freund unterstützt, der schon selbst einmal für vier Monate in Tansania war.

An welcher Schule genau die Studentin arbeiten wird und bei welcher afrikanischen Familie sie für die Zeit wohnt, stellt sich in den kommenden Wochen noch heraus. Janke nimmt die Ungewissheit gelassen. „So eine Zeit im Ausland ist immer ein riesiges Überraschungspaket“, sagt sie.

Die Motivation rührt von ihrem Wunsch her, eine gute Lehrerin zu werden, die den gegenwärtigen Ansprüchen, die die sehr heterogenen Klassen heutzutage mit sich bringen, gerecht wird. „Ich möchte Werte wie Weltoffenheit und Toleranz gegenüber anderen Kulturen authentisch vermitteln können“, erklärt Janke. Ihr sei es darüber hinaus wichtig zu erfahren, wie es ist, fremd in einem Land zu sein, ohne dass sie nur ein einziges Wort der dortigen Sprache spricht. Auf diese Weise möchte sie die Situation der Flüchtlingskinder besser nachvollziehen können und ihnen empathisch begegnen.

Janke ist sich bewusst, dass einige Herausforderungen auf sie zukommen werden und sie viele Grenzerfahrungen machen wird. In einem mehrwöchigen Vorbereitungsseminar der Organisation „Weltwärts“ wird sie auf die Kultur und ihre Arbeit vorbereitet wie zum Beispiel auf abweichende Lehrmethoden oder die Tatsache, dass Frauen einen anderen Stellenwert haben. „Mir wurde schon von meiner Organisation mitgeteilt, dass das Schlagen der Kinder in vielen lokalen Schulen noch gängige Praxis ist. In solchen Situation werde ich sehr mit meinen eigenen moralischen Vorstellungen und den anderen Lehrkräften zu kämpfen haben“, vermutet Janke. Trotz allem freue sie sich sehr auf die Zeit in Afrika: „Ich nehme die Herausforderung gern an und sehe dies als Chance, persönlich an meinen Erfahrungen, die ich sammeln werde, zu wachsen.“