Abc-Schützen an die Hand nehmen

vergrößern 1 von 2 Foto: Kita Regenbogen 1 von 2

Am 4. September zum neuen Schuljahr beginnt der Ernst des Lebens für die Erstklässler. Im Kreis Pinneberg, in Halstenbek. Die Aufregung dürfte groß sein. Kirsten Osius, Geschäftsführerin der Kindertagesstätte Regenbogen in der Birkenallee 31, weiß um die Ängste und Nöte der Kleinen. Und will den Start der angehenden Abc-Schützen möglichst leicht gestalten. Es geht um eine einzigartige Zusammenarbeit zwischen der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek (GGemS) und den Kitas Halstenbeks.

„Der Übergang von dem Kindergarten in die Schule ist für Kinder und Eltern ein besonderer, wichtiger Schritt in die nächste Lebensstufe der Kleinen“, betont Osius. Doch auch für die Schulen bedeute die Aufnahme des neuen Jahrgangs jedes Jahr einen nicht zu unterschätzenden organisatorischen und pädagogischen Aufwand.

Osius will optimieren, wovon beide Seiten künftig profitieren können. „In der Vergangenheit gab es kaum Schnittstellen und Austausch zwischen den Kindergärten und den jeweiligen Grundschulen“, sagt Osius und kündigt eine Wandlung an: „Dies ändert nun eine exemplarische Initiative der GGemS, die ab sofort in enger Koordination mit den Kindergärten Halstenbeks die Einschulung vornimmt.“

Der Hintergrund-Gedanke lautet: „Je besser die Schule ihre künftigen Schüler schon vorab kennenlernt, desto besser wird sie auch in der Lage sein, sie einzuschätzen und die Klassen optimal zusammenzusetzen. Eine ausgewogene Klassenkonstellation bedeutet sowohl für die Kinder, als auch für die Lehrer eine harmonischere, produktivere und konzentriertere Arbeits- und Lernatmosphäre“, so Osius.

Von heute auf morgen sei dieser Schritt nicht aus der Taufe gehoben worden. Osius: „Die Initiative wurde in mehrmaligen Treffen von Vertretern der GGemS mit den Verantwortlichen der Kindergärten Erlöserkirche, Kita AWO, Kita Holzhüpfer, Kita DRK sowie Kita Regenbogen erarbeitet.“

Was steckt konkret hinter der Kooperation? Auch dazu gibt Osius detailliert Auskunft:

> Lehrer der Schule führen ausführliche Feedbackgespräche über die neuen Erstklässler mit Erziehern der Kitas und besuchen die Kitas vorab.

> Die Kinder werden zu einem „Schulspiel“ in Kleingruppen eingeladen und mit spielerischen Aufgaben betreut. Die Lehrer beobachten die Kinder und versuchen sie motorisch, emotional und im Miteinander einzuschätzen.

> Auf einem Schnuppertag lernen die zukünftigen Schulkinder schon vor der Einschulung ihre Schule kennen. Zu diesen Schnupperstunden werden die „Regenbogenkinder“ von Erzieher/innen aus dem Haus begleitet.

> Es werden Infoabende in den Kitas mit Lehrern, Erziehern und Eltern der zukünftigen Erstklässler veranstaltet, auf denen alle Fragen bezüglich der Einschulung geklärt werden können: „Was erwartet die Kinder in der Schule? Was wünschen sich die Lehrer? Wie werden die Kinder im Kindergarten vorbereitet?“

> Wichtig ist den Verantwortlichen zudem, dass darauf geachtet wird, dass auch Eltern Hilfestellung bei der Organisation der Einschulung bekommen. So wird ihnen zum Beispiel beim Ausfüllen der Präventionsbögen für Kinder mit Förderbedarf zur Seite gestanden. Durch die Kooperation ist es möglich, stärker auf den individuellen Entwicklungsstand der Kinder einzugehen und gegebenenfalls zusätzliche Gesprächstermine für Kinder mit Förderbedarf anzusetzen.

> Regelmäßige, vertrauensvolle Elterngespräche in der Kita Regenbogen ermöglichen eine gute Einschätzung der Kinder. Mit Einverständnis der Eltern stehen die Erzieher/innen des Regenbogens mit den zukünftigen Lehrkräften bei Bedarf im Kontakt. Lehrkräfte, die im Vorfeld hospitieren möchten, um ein Kind im Gruppenverband zu erleben, sind im Regenbogen stets willkommen.

Die stellvertretende Regenbogen-Kita Leiterin Birgit Veith begrüßt die Zusammenarbeit mit den Worten: „Von dieser Kooperation profitieren alle Beteiligten. Kita- und Lehrpersonal bewegen sich auf Augenhöhe bezüglich der gewünschten Anforderungen. Den Eltern bietet dieser Austausch Sicherheit und Gelassenheit. Das A und O bleiben die Kinder. Zwar kann man ihnen die Aufregung vor dem Schulantritt nicht nehmen, jedoch ist es immer wieder schön zu hören, wie reibungslos der Einstieg in das Schulleben dank der guten Zusammenarbeit gelingt.“











von Dietmar Vogel

erstellt am 18.Aug.2017 | 16:00 Uhr