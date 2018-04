Ab Montag: Umleitung zum Krankenhaus

von Felisa Kowalewski

14. April 2018, 16:00 Uhr

Zwischen Rellingen und Pinneberg wird in der Eichenstraße ab Montag, 16. April, die Wasserversorgungsleitung im Gehweg neu verlegt. Die Straße Lindenhof wird dabei voll gesperrt. Das hat Auswirkungen auf die Anfahrt zum Pinneberger Regioklinikum im Fahltskamp: Die Zufahrt ist bis einschließlich Mittwoch, 18. April, über die Weidenstraße möglich. Parken ist in dieser Zeit in der kopfsteingepflasterten Straße untersagt. Auch über die Waldstraße – eine Einbahnstraße – ist die Zufahrt möglich. Schilder werden an den entsprechenden Stellen aufgestellt.

Die Bushaltestelle „Klinikum Pinneberg“ wird zudem in Richtung Damm verlegt. Betroffen von der Verlegung sind die Buslinien 185 von Kummerfeld nach Halstenbek, 195 von Bahnhof Pinneberg nach Niendorf, 295 von Bahnhof Pinneberg nach Bönningstedt sowie 395 von Bahnhof Pinneberg nach Tangstedt.