Voting des Tages : Ab dem 28. Dezember: SH verschärft Corona-Regeln nur leicht – wie stehen Sie dazu?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

22. Dezember 2021, 18:00 Uhr

In Schleswig-Holstein, das seit Monaten bundesweit die niedrigsten Infektionszahlen meldet, wird es zu Weihnachten keine weiteren Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geben. Allerdings wird die Corona-Schutz-Verordnung zum 28. Dezember auch in Schleswig-Holstein in einigen Punkten angepasst. Private Treffen sind, wohl vor allem mit Blick auf Silvesterfeiern, nur noch mit maximal zehn geimpften oder genesenen Personen möglich, Discos und Clubs dürfen aber unter strengen Auflagen weiter öffnen.

Daher fragen wir heute:

Ab dem 28. Dezember: SH verschärft Corona-Regeln nur leicht – wie stehen Sie dazu? Das ist der richtige Weg. Die Regeln hätten angesichts von Omikron schärfer ausfallen müssen. Die bestehenden Regeln hätten ausgereicht. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar. Es handelt sich um eine nicht-repräsentative Umfrage.