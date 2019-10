Ab an die frische Luft

Die Herbstferien stehen vor der Tür – doch was können Familien unternehmen? Ein paar Tipps gegen Langeweile und Schmuddelwetter

von Finn Warncke

07. Oktober 2019, 16:00 Uhr

Kreis Pinneberg | Die Herbstferien – für manche der langweilige Bruder der Sommerferien. Das Wetter ist meist schmuddelig, statt kurzer Hose wird eher zur Jacke gegriffen und so richtig viel Zeit ist auch nicht. Was also tun, wenn es nicht gerade in den Urlaub geht? Auf jeden Fall nicht in Herbstdepression verfallen. Wir haben für Sie einige Tipps parat:

Der Ferienpass Für Schulkinder zwischen 6 und 17 Jahren gibt es in den Kommunen Ferienpässe. Diese berechtigen an diversen Aktivitäten teilzunehmen. Ob nun Theater, Schwimmbad, Tierpark oder Museum: Oft sind die Angebote für Kinder und ihre Begleitpersonen kostenlos. Der Ferienpass wird in der Regel bei den Bürgerämtern verkauft. Auch in Bibliotheken, an Schulen oder Verkaufsstellen des öffentlichen Nahverkehrs ist er für schmales Geld zu bekommen.

Raus in die Natur Gerade im Norden ist der Herbst ja gern mal schmuddelig statt golden. Aber man ist ja nicht aus Zucker. Also los, raus in die Natur. Im Wald können beispielsweise Pilze und Beeren gesammelt werden – allerdings nur die, die bekannt sind. Tiere können mit Ferngläsern beobachtet werden. Oder man geht gleich in den Tierpark. Kinder und Eltern hocken während der Schul- oder Arbeitszeit meist drinnen. Zeit also, während der Herbstferien an die frische Luft zu kommen. Spielplätze bieten sich hierfür an, doch wäre es nicht spannender, in den Hochseilgarten wie beispielsweise in Heist oder auf den Minigolfplatz in Borstel-Hohenraden zu gehen? Zudem werden im Herbst an einigen Orten Maislabyrinthe eröffnet, etwa auf dem Almthof in Appen. Sind die Tage trocken, bieten sich auch Fahrrad- oder Kanutouren an. Strecken hierfür gibt es im Kreis Pinneberg genug.

Basteln Natürlich können Flugdrachen gekauft werden. Sie können aber auch selbst gebastelt und bemalt werden. Anleitungen gibt es im Internet. Das Material kann in Bastelläden oder Kaufhäusern besorgt werden. Von Ausflügen mitgebrachte Blätter, Kastanien, Eicheln oder so können zuhause zu fantasievollen Bildern und Figuren zusammengeschustert werden. Um sich auf Halloween vorzubereiten, bietet es sich an, Kürbisse auszuhöhlen und gruselig zu gestalten.

Workshops Einrichtungen wie die Volkshochschule und Vereine bieten während der Herbstferien diverse Workshops an. Teilweise so viele, dass für jedes Interesse etwas dabei sein dürfte.

Die Herbstferien in den beiden Ländern Schleswig-Holstein und Hamburg sind in diesem Jahr vom 4. bis 18. Oktober.