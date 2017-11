Anstoss – Die HSV-Kolumne : Aaron Hunt ist Chef der jungen Wilden

vergrößern 1 von 1 Foto: Dirbach 1 von 1

von Lars Zimmermann

erstellt am 05.Nov.2017 | 10:00 Uhr

Hamburg | Beim HSV kann man sich eigentlich nur auf eins verlassen. Die Mannschaft überzeugt immer dann, wenn ihr das Wasser bis zum Hals steht. Das zeigte sich am Sonnabend gegen Stuttgart. Der Dino lieferte gegen den VfB mit einem 3:1-Sieg sein bisher mit weitem Abstand bestes Saisonspiel ab. Die Zuschauer bekamen teilweise richtig guten Fußball geboten. Die vorher so harmlose Offensive brannte zeitweise ein richtiges Feuerwerk ab. Und das ist im Volksparkstadion wahrlich nichts Alltägliches. Dort war man in den vergangenen Jahren eher Rumpelfußball gewohnt. Der Sieg ist ein Befreiungsschlag, aber kein Grund, gleich Euphorie aufkommen zu lassen. Letztendlich hat der Dino nur drei Punkte gegen einen früh dezimierten Abstiegskandidaten geholt. Wäre das Spiel erneut vergeigt worden, hätte sich die Frage gestellt, gegen wen die Hanseaten überhaupt noch mal gewinnen wollen.

Dennoch macht die Leistung Mut. Und auch wenn man Fiete Arp nicht in den Himmel loben und nicht zu viel Verantwortung auf seine Schultern legen sollte: Der Junge ist wirklich ein Super-Talent. Wie er das 3:1 erzielte, war einfach klasse. Ein solches Tor hat im Volksparkstadion schon lange kein HSV-Stürmer mehr erzielt. Trainer Markus Gisdol hat gar keine andere Wahl als Arp in der Stammelf zu belassen. Der 17-Jährige ist einfach eine Klasse besser als sein Konkurrent Bobby Wood.

Arp war aber gestern nicht der einzige Gewinner. Auch Aaron Hunt hat eine überragende Leistung abgeliefert. Er hat nicht nur ein Tor erzielt, sondern bis zu seiner Auswechslung das Spiel gelenkt. Seine Ruhe am Ball ist einzigartig. In dieser Form ist der Ex-Bremer unverzichtbar und gibt gerade den Jungen Halt. Positiv stach zudem Douglas Santos heraus. Der eigentlich schon ausgemusterte Brasilianer steigert sich von Woche zu Woche und ist mit Verspätung auf dem Weg zu einem Stammplatz.