Voting des Tages : A7-Sperrung am Wochenende: Eine gute Idee?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

An diesem Wochenende wird die A7 für 55 Stunden komplette gespeerrt. Das sorgt für lange Staus und frustrierte Autofahrer. Zumal es in einigen Bundesländern immer noch Ferien-Reiseverkehr gibt und die Bahn gerade streikt. Die Sperrung wurde eingeleitet, um Flüsterasphalt aufzutragen. Wir fragen heute: A7-Sperrung am Wochenende: Eine gute Idee? Bi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.