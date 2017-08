Region Pinneberg in Kürze : +++ A23 wird einspurig gen Norden +++ Absage in Elmshorn +++ Fahrrad-Forderung in Schenefeld +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Kreis Pinneberg Bis zum 26. August werden noch die Sanierungsarbeiten mit Offenporigem Asphalt (OpA) auf der A23 im Bereich Landesgrenze Hamburg/Schleswig-Holstein bis Anschlussstelle Halstenbek/Rellingen, Richtung Heide dauern. Gestern teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein mit, dass die Erneuerung mit Flüsterasphalt auf 4,1 Kilometer Länge so weit fortgeschritten ist, dass die Schutzwände der Fahrstreifentrennung wieder abgebaut werden können. Daher könne der Verkehr von Montag bis Donnerstag, 21. bis 24. August, nur einspurig auf der neuen Fahrbahndecke der Richtungsfahrbahn Heide geführt werden. Gleichzeitig sind die beiden A23-Anschlussstellen Halstenbek-Krupunder und Halstenbek-Rellingen ab Montag, 21. August, ab etwa 14 Uhr in Fahrtrichtung Heide wieder benutzbar.

Elmshorn Das Stadttheater teilt mit, dass der Auftritt des Kabarettisten Christoph Sieber am 1. November aus organisatorischen Gründen ersatzlos gestrichen werden muss. Bereits gekaufte Karten können – je nachdem, wo sie gekauft wurden – entweder in der Geschäftsstelle des Theaters in der Königstraße 56 oder online bei Eventim zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird vollständig zurückerstattet.

Schenefeld Der Schenefelder Bürgermeisterkandidat Constantin von Piechowski (FDP) fordert im Wahlprogramm ein besseres Radfahrnetz für die Düpenaustadt. „Mein familienfreundlicher Ansatz ist, dass wir auf einer Straßenauswahl ein-, besser beidläufig Radfahrstreifen direkt auf die vorhandene Fahrbahn setzen, die Straßenbreite bliebe also gleich“, teilt von Piechowski mit. „Der große Wurf wäre, wenn sich die Politik auf folgende Hauptverkehrsstraßen einigen könnte: Halstenbeker Chaussee, Blankeneser Chaussee, Hauptstraße, Kiebitzweg, Lornsenstraße und Friedrich-Ebert-Allee“, führt der Kandidat aus. Gewählt wird am 24. September.

Wedel Etwa 20.000 Hobby- und Profiradler gehen am Sonntag bei den Euroeyes Cyclassics an den Start. Die Fahrer der 55- und 160-Kilometer-Distanzen werden wie die Profis durch die Rolandstadt rollen. Alexandra Tödter von der Radgemeinschaft Wedel und Rainer Willer vom ADFC haben sich für die erstmals angebotene 120 Kilometerdistanz entschieden, die durch Hamburgs Süden führt. Während Willer jeden Tag 60 Kilometer zur Arbeit radelt, hat sich Tödter mit drei Trainingseinheiten pro Woche auf das Radrennen vorbereitet.

Pinneberg Anlässlich des 70-jährigenBestehens hat der Bücherwurm in Pinneberg Autorin Gisa Pauly zu Gast. Sie liest im Zuge der Veranstaltungsreihe „Lange Nacht der Literatur“ der Stadt Hamburg am Sonnabend, 2.September, im Bücherwurm, Dingstätte 24, aus ihrem neuen Buch „Vogelkoje“. Beginn ist um 17 Uhr und der Eintritt kostet zehn Euro. Pauly gab nach zwanzig Jahren den Lehrerberuf auf und veröffentlichte 1994 das Buch „Mir langt’s – eine Lehrerin steigt aus“. Seitdem lebt sie als freie Schriftstellerin, Journalistin und Drehbuchautorin in Münster. Ihre turbulenten Sylt-Krimis um die Mamma Carlotta, erschienen im Piper Verlag, erobern regelmäßig die Spiegel-Bestsellerliste.

Bilsen Der Bauausschuss in Bilsen hat beschlossen, Spielgeräte des öffentlichen Spielplatzes auf der Wiese hinter dem Dörpshuus auszubessern. Ulrike Thomsen (BFB) hatte vorgeschlagen, den Spielplatz mit einigen Müttern unter die Lupe zu nehmen, nachdem sie von Eltern auf Mängel an den Geräten angesprochen worden war. „Wir haben uns die Gerätschaften genau angeschaut“, sagte der Ausschussvorsitzende Matthias Gülck (CDU) während der jüngsten Sitzung. An einigen Gräten könnten sich Kinder barfuß an Holzsplittern verletzen. Und auch der Sitz der Babyschaukel sei inzwischen in die Jahre gekommen. Der Ausschuss will sich nun um den Spielplatz kümmern.

Hamburg Der Hamburger Hafen wächst nicht mehr und verliert Ladung an die Konkurrenzhäfen. Der gesamte Seegüterumschlag des größten deutschen Hafens ging in den ersten sechs Monaten gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 0,2 Prozent auf 70,0 Millionen Tonnen zurück, teilte die Marketing-Gesellschaft des Hafens gestern in Hamburg mit. Der wichtige Containerumschlag blieb mit 4,45 Millionen Standardcontainern (TEU) exakt auf dem Niveau des Vorjahres. Der Massengutumschlag legte im Vergleich zum Vorjahr zu. Auch für das Gesamtjahr erwartet der Hafen ein Umschlagergebnis auf dem Niveau des Vorjahres.

Schleswig-Holstein Während im Süden Deutschlands Mariä-Himmelfahrt als gesetzlicher Feiertag begangen wurde, gingen die Schleswig-Holsteiner am Dienstag zur Arbeit. Grund für SPD-Fraktionsmitglied Özlem Ünsal, die Debatte um einen zusätzlichen Feiertag im Norden weiter zu befeuern. „Wir wollen, dass auch die Beschäftigten in Schleswig-Holstein zukünftig dauerhaft von einem zusätzlichen gesetzlichen Feiertag profitieren“, sagte die SPD-Politikerin. Neun Feiertage im Norden stehen 13 in Bayern gegenüber. Der Landtag beschäftigt sich seit Juni mit einem Antrag des SSW für die Einführung eines zusätzlichen Feiertages – zwei Daten rücken in den Fokus: der 5. März und der 3. November.

