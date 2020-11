A20: Elbtunnel bei Glückstadt wird doppelt so teuer

Avatar_shz von pac

04. November 2020, 14:01 Uhr

Glückstadt/berlin | Bis 2023 wollen Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz und die von ihm beauftragte Projektfirma Deges die Pläne für den Weiterbau der Küstenautobahn A 20 so weit überarbeitet haben, dass sie mit den Bauvorbereitungen für den Elbtunnel bei Glückstadt anfangen können – doch nun drohen ihnen Finanzprobleme einen Strich durch die Rechnung zu machen.

Zum einen wird der sechs Kilometer lange Elbtunnel mit 2,2 Milliarden Euro doppelt so teuer wie bisher geplant. Zum anderen stellt der Bund für die nächsten fünf Jahre viel zu wenig Geld bereit, um alle vorgesehenen Autobahn-Neubauten beginnen zu können. Beides geht aus dem Entwurf für den „Finanzierungs- und Realisierungsplan 2021-2025“ der Autobahn GmbH von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hervor, die ab 2021 statt der Länder Schnellstraßen planen, bauen und verwalten soll.

In ihrem Fünfjahresplan legt die Gesellschaft des Ministers erstmals realistische Kostenschätzungen für alle Autobahn-Neubauten vor. Dazu rechnet sie jährliche Baupreissteigerungen von drei Prozent und Risikozuschläge für nicht vorhersehbare Extra-Ausgaben mit ein. Daher verteuert sich nicht nur der A20-Tunnel zwischen Glückstadt und dem niedersächsischen Drochtersen von bisher veranschlagten 1,1 Milliarden Euro auf 2,2 Milliarden Euro. Vielmehr steigen auch die Kosten für den 200 Kilometer langen A20-Neubau zwischen Weede bei Bad Segeberg und Westerstede von 3,5 Milliarden auf fünf Milliarden Euro.

Zu diesem kräftigen Kostenschub gesellt sich eine große Lücke bei der Finanzierung neuer Schnellstraßen. So stehen laut Scheuers Autobahn GmbH im Finanzplan des Bundes für die nächsten fünf Jahre insgesamt nur 700 Millionen Euro für neu zu beginnende Autobahn-Projekte wie die A20 oder den Ersatzbau der Rader Hochbrücke bei Rendsburg bereit – obwohl die Autobahn GmbH für solche Vorhaben bundesweit 4,4 Milliarden Euro investieren will. „In den kommenden fünf Jahren besteht ein Mehrbedarf in der Größenordnung von 3,7 Milliarden Euro“, warnt daher die Autobahn GmbH. Diese Finanzlücke könnte nicht zuletzt den Weiterbau der A20 bedrohen oder verzögern. Der Neubau der Rader Hochbrücke ist aber so dringlich, dass er nicht in Gefahr sein dürfte.

Der Grünen-Landtagsverkehrspolitiker Andreas Tietze zeigte sich nicht überrascht: Sollte der Bund tatsächlich zu wenig Geld für die A20 haben, sei „der Punkt doch glasklar: Kein Geld, kein Weiterbau“. Der Kieler FDP-Minister Bernd Buchholz rechnet hingegen damit, dass der Bund letztlich deutlich mehr Geld im Etat bereitstellen wird, als die Autobahn GmbH erwartet.