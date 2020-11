A1: Fahrbahn wird saniert

Avatar_shz von pac

04. November 2020, 14:05 Uhr

Hamburg | Die Stadt Hamburg kündigt an, auf der A1 zwischen den Anschlussstellen HH-Harburg und HH-Stillhorn massive Schäden der Fahrbahn auszubessern. Die Mängel am zweiten und dritten Fahrstreifen müssen laut Stadt noch vor den Wintermonaten behoben werden. Die Arbeiten sollen im Zeitraum von Sonnabend, 7. November, 17 Uhr, bis Sonntag, 8. November, 10 Uhr stattfinden. Dafür werden der zweite und dritte Fahrstreifen und die Hälfte des Hauptfahrstreifens gesperrt. Der Verkehr wird über den verbleibenden Teil des Hauptfahrstreifens und den Standstreifen einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Stadt weist darauf hin, dass die Arbeiten stark witterungsabhängig sind und noch verschoben werden könnten.